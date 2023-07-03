Эксперты Минздрава рассказали, кому следует вакцинироваться против вируса папилломы человека (ВПЧ) — заболевания, которое распространяется половым путем и может вызвать развитие рака шейки матки у женщин, генитальные бородавки, рак ануса и прямой кишки, рак горла как у женщин, так и у мужчин.

— Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% случаев рака и предраковых поражений шейки матки, — объясняют специалисты.

По словам экспертов, большинство людей, инфицированных вирусами папилломы человека, даже не догадываться об этом, ведь инфекция может не проявляться, пока не приведет к раковой опухоли.

Кому и когда следует делать прививки. Первоначально рекомендовано девушкам. Но и ребятам будет полезным вакцинироваться. Лучше прививаться в возрасте 9–14 лет, до начала половой жизни.

Сколько нужно. Детям до 15 лет – две дозы вакцины. Людям старше 15 лет и ВИЧ-инфицированным независимо от возраста – три дозы.

Есть ли смысл взрослым прививаться от ВПЧ. Рекомендовано – взрослым, которые не были вакцинированы от ВПЧ в детстве. Женщинам также следует раз в несколько лет проходить скрининговые обследования на предмет предраковых патологий шейки матки.

Где привиться. Прививку можно сделать за свой счет у своего семейного врача купленной в аптеке вакциной или в частной клинике.