Експерти МОЗ розповіли, кому слід вакцинуватися проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) – захворювання, що поширюється статевим шляхом і може спричинити розвиток раку шийки матки в жінок, генітальні бородавки, рак ануса і прямої кишки, рак горла як у жінок, так і в чоловіків.

– Два типи ВПЛ (16 і 18) спричиняють 70% випадків раку та передракових уражень шийки матки, – пояснюють фахівці.

За словами експертів, більшість людей, інфікованих вірусами папіломи людини, навіть не здогадуватимуться про це, адже інфекція може не проявлятися, поки не призведе до ракової пухлини.

Кому і коли слід робити щеплення. Спочатку рекомендовано дівчатам. Але й хлопцям буде корисним вакцинуватися. Краще робити щеплення у віці 9-14 років, до початку статевого життя.

Скільки потрібно. Дітям до 15 років – дві дози вакцини. Людям, старшим за 15 років, і ВІЛ-інфікованим незалежно від віку – три дози.

Чи є сенс дорослим робити щеплення від ВПЛ. Рекомендовано – дорослим, які не були вакциновані від ВПЛ у дитинстві. Жінкам також слід раз на кілька років проходити скринінгові обстеження на предмет передракових патологій шийки матки.

Де зробити щеплення. Щеплення можна зробити власним коштом у свого сімейного лікаря купленою в аптеці вакциною або в приватній клініці.