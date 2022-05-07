Довольно часто когда пациент испытывает тревогу, панику наблюдается ускорение сердцебиения и повышение артериального давления.

Врач-невролог Евгений Скрипник рассказал, почему во время паники повышается давление. По словам врача, это также можно все объяснить с точки зрения давней эволюционной реакции – “бей или беги”.

— То есть реакция защиты нашей жизни, когда мы жили еще в пещерах и когда выходили на охоту, мы видели мамонтов, и должны были бить или бежать. То есть эта реакция является механизмом защиты от опасности, вышли на дорогу — резко машина, вы — подпрыгнули, услышали взрывы — вы прячетесь в бомбоубежище и тому подобное, — отметил он.

В то же время во время панических атак — реакция “бей или беги” возникает даже без причин. Это и называется паническая атака. При этом наблюдается выделение адреналина, который ускоряет сердцебиение, благодаря чему может повышаться давление.

Также наблюдается спазм поверхностных сосудов верхних и нижних конечностей, то есть с неприятными покалываниями (вследствие спазма сосудов), снижение температуры (холодные ладони и ступни).

Эволюционно спазм поверхностных кровеносных сосудов верхних и нижних конечностей обеспечивает уменьшение кровопотери, если будет ранение конечностей. В результате спазма сосудов также будет повышаться артериальное давление. То есть повышение артериального давления во время панической атаки, тревоге является закономерной реакцией.

Специалист отметил, что после прекращения паники и тревоги артериальное давление стабилизируется.