Досить часто коли пацієнт відчуває тривогу, паніку спостерігається пришвидшення серцебиття та підвищення артеріального тиску.

Лікар-невролог Євген Скрипник розповів, чому під час паніки підвищується тиск. За словами лікаря, це також можна все пояснити з точки зору давньої еволюційної реакції – “бий або біжи”.

– Тобто реакція захисту нашого життя, коли ми жили ще в печерах і коли виходили на полювання, ми бачили мамонтів, і повинні були бити або бігти. Тобто ця реакція є механізмом захисту від небезпеки, вийшли на дорогу – різко машина, ви – підстрибнули, почули вибухи – ви ховаєтеся в бомбосховищі тощо, – зазначив він.

Водночас під час панічних атак – реакція “бий або біжи” виникає навіть без причин. Це і називається панічна атака. При цьому спостерігається виділення адреналіну, який прискорює серцебиття, завдяки чому може підвищуватися тиск.

Також спостерігається спазм поверхневих судин верхніх і нижніх кінцівок, тобто з неприємними поколювання (внаслідок спазму судин), зниження температури (холодні долоні й ступні).

Еволюційно спазм поверхневих кровоносних судин верхніх і нижніх кінцівок забезпечує зменшення крововтрати, якщо буде поранення кінцівок. В результаті спазму судин також буде підвищуватися артеріальний тиск. Тобто підвищення артеріального тиску під час панічної атаки, тривозі є закономірною реакцією.

Спеціаліст наголосив, що після припинення паніки й тривоги артеріальний тиск стабілізується.