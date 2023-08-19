Сегодня, в условиях войны, почти 80% украинцев страдают от бессонницы. Это состояние имеет и медицинский термин — инсомния.

Именно о таком расстройстве сна и будем говорить с врачом-эндокринологом медицинской системы Helsi Еленой Щербак.

— Для начала стоит знать, что инсомния бывает трех видов: острая, периодическая и хроническая. И каждая требует своего подхода, — объясняет врач.

По ее словам, острая инсомния длится от нескольких ночей до нескольких недель и возникает из-за стресса.

Периодическая инсомния начинает беспокоить в какие-то определенные периоды или времена года.

Хронической проблему со сном можно назвать, если она длится больше месяца.

Сейчас у украинцев преобладает острая форма инсомнии. И это понятно — война.

Потеря близких и имущества, необходимость менять место жительства, постоянные воздушные тревоги, плохие новости, финансово-экономическая нестабильность и неопределенность заставляют людей жить в условиях постоянного стресса.

Нарушается гигиена сна, люди не вовремя ложатся спать и рано встают, нередко просыпаются посреди ночи и вынуждены спускаться в бомбоубежища или другие защищенные помещения, где совсем не спят или только дремлют в неудобных условиях.

Елена Щербак разъясняет, чем опасно недосыпание и как оно влияет на организм.

— Во-первых — нарушение сна может приводить к снижению когнитивных функций, таких как концентрация внимания, память, принятие решений и скорость реакции, — говорит эндокринолог.

За этим следует снижение способности учиться, работать и ухудшение общей производительности.

Недосыпание также может вызвать внезапную смену настроения, раздражительность, апатию, депрессии и тревожное состояние.

— Во-вторых, ослабляется иммунная система. Это делает человека более восприимчивым к инфекционным заболеваниям – гриппу, простуде и другим инфекциям, — продолжает перечень Елена Щербак.

Врач подчеркивает, что недосыпание может повысить артериальное давление, увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это в-третьих.

— В-четвертых, инсомния влияет на чувствительность клеток к инсулину, гормону, который регулирует уровень сахара в крови. Это может привести к инсулинорезистентности и развитию диабета, — говорит эндокрилог.

Далее идет пятое, шестое, седьмое и восьмое… Одно только перечисление возможных последствий поражает.

Недосыпание влияет на обмен веществ и энергетический баланс организма, что может способствовать набору лишнего веса.

А еще — на способность глаз адекватно реагировать на изменения освещения и фокусировки.

Усталость и стресс из-за нарушения сна нередко приводят к снижению либидо как у женщин, так и у мужчин.

Как известно, во время сна происходит регенерация клеток, производство коллагена и других важных веществ, которые поддерживают здоровье кожи и органов. Недосыпание нарушает эти процессы, следовательно, люди начинают быстрее стареть.

Когда с инсомнией стоит обратиться к врачу?

— Симптомы расстройства сна могут существенно отличаться. Чтобы определить точную причину, необходимо пройти комплексную диагностику, — говорит Щербак.

Для начала стоит обратиться к своему семейному врачу, или воспользоваться приложением Helsi, в котором можно проверить наличие свободных мест для записи к соответствующему специалисту, неврологу, например. А еще — отследить свои медицинские данные, рецепты, направления и тому подобное.

Бессонницу можно лечить медикаментозным путем, однако для этого надо понять точную причину ее возникновения. После обследования вам, при необходимости, назначат препараты с мелатонином, снотворные, успокоительные или антидепрессанты.