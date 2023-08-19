Сьогодні, в умовах війни, майже 80% українців страждають від безсоння. Цей стан має і медичний термін – інсомнія.

Саме про такий розлад сну і говоритимемо з лікаркою-ендокринологом медичної системи Helsi Оленою Щербак.

– Для початку варто знати, що інсомнія буває трьох видів: гостра, періодична і хронічна. І кожна вимагає свого підходу, – пояснює лікарка.

За її словами, гостра інсомнія триває від кількох ночей до кількох тижнів і виникає через стрес.

Періодична інсомнія починає турбувати в якісь певні періоди або пори року.

Хронічною проблему зі сном можна назвати, якщо вона триває понад місяць.

Зараз в українців переважає гостра форма інсомнії. І це зрозуміло – війна.

Втрата близьких та майна, необхідність змінювати місце проживання, постійні повітряні тривоги, погані новини, фінансово-економічна нестабільність і невизначеність змушують людей жити в умовах постійного стресу.

Порушується гігієна сну, люди невчасно лягають спати та рано встають, нерідко прокидаються посеред ночі та вимушені спускатися до бомбосховищ чи інших захищених приміщень, де зовсім не сплять або лише дрімають у незручних умовах.

Олена Щербак роз’яснює, чим небезпечне недосипання і як воно впливає на організм.

– По-перше – порушення сну може призводити до зниження когнітивних функцій, таких, як концентрація уваги, пам’ять, прийняття рішень і швидкість реакції, – говорить ендокрилогиня.

За цим іде зниження здатності навчатися, працювати та погіршення загальної продуктивності.

Недосипання також може викликати раптову зміну настрою, роздратованість, апатію, депресії та тривожний стан.

– По-друге, послаблюється імунна система. Це робить людину більш схильною до інфекційних захворювань – грипу, застуди та інших інфекцій, – продовжує перелік Олена Щербак.

Лікарка наголошує, що недосипання може підвищити артеріальний тиск, збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Це по-третє..

– По-четверте, інсомнія впливає на чутливість клітин до інсуліну, гормону, який регулює рівень цукру в крові. Це може призвести до інсулінорезистентності та розвитку діабету, – говорить ендокрилогиня.

Далі йде по-п’яте, по-шосте, по-сьоме і по-восьме… Один перелік наслідків інсомнії вражає.

Недосипання впливає на обмін речовин та енергетичний баланс організму, що може сприяти набору зайвої ваги.

А ще – на здатність очей адекватно реагувати на зміни освітлення та фокусування.

Втома та стрес через порушення сну нерідко призводять до зниження лібідо як у жінок, так і у чоловіків.

Як відомо, під час сну відбувається регенерація клітин, виробництво колагену та інших важливих речовин, які підтримують здоров’я шкіри та органів. Недосипання порушує ці процеси, а отже, люди починають швидше старіти.

Коли з інсомнією варто звернутися до лікаря?

– Симптоми розладу сну можуть суттєво відрізнятися. Щоб визначити точну причину, необхідно пройти комплексну діагностику, – говорить Щербак.

Спершу слід звернутися до свого сімейного лікаря, або скористатися додатком Helsi, в якому можна перевірити наявність вільних місць для запису до відповідного фахівця, невролога, приміром. А ще – відстежити свої медичні дані, рецепти, направлення тощо.

Безсоння можна лікувати медикаментозним шляхом, однак для цього треба зрозуміти точну причину його виникнення. Після обстеження вам, за необхідності, призначать препарати з мелатоніном, снодійні, заспокійливі чи антидепресанти.