Сальмонеллез — инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Salmonella. Эту кишечную инфекцию связывают с употреблением сырых яиц или яичных продуктов.

На самом деле бактерию можно встретить и в сыром мясе, а также в овощах, фруктах и даже в колбасах, сосисках, копченых изделиях.

Бактериальный возбудитель передается фекально-оральным путем, преимущественно через пищу, загрязненную воду, грязные руки и тому подобное.

Однако если тщательно готовить продукты и следить за гигиеной, риски сальмонеллеза не так высоки.

Итак, чтобы обезопасить себя от этой кишечной инфекции, которая может содержаться в сырых яйцах, надо:

первое: покупать их в магазинах, а не на базарах;

второе: купленные яйца всегда держать в холодильнике;

третье: не использовать треснувшие яйца;

четвертое: готовить яйца, пока желток и белок не затвердеют.

И помните, после того, как имели дело с сырыми яйцами, — тщательно помойте руки с мылом.

Так же тщательно надо вымыть кухонные приборы, доски, которые использовались для приготовления блюда, содержащего сырые яйца.

Если все же у вас есть сомнения относительно возможного заражения сальмонеллезом, обратите внимание на следующие симптомы:

диарея и высокая температура (38,8 и выше);

диарея длится более трех дней и не ослабевает;

кровь в кале;

сильная рвота, мешающая пить достаточно жидкости.

Болезнь может проявляться также и очень скудным мочеиспусканием, сухостью во рту и горле, головокружением, когда поднимаетесь на ноги.

После инфицирования первые проявления появляются через 6 часов, иногда — через 6 дней.

Сальмонеллез протекает в легкой форме, но в некоторых случаях может представлять угрозу для жизни.

Источник: Бережи себе