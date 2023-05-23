Сальмонельоз – інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Цю кишкову інфекцію пов’язують із вживанням сирих яєць чи яєчних продуктів.

Насправді бактерію можна зустріти і в сирому м’ясі, а також в овочах, фруктах і навіть у ковбасах, сосисках, копчених виробах.

Бактеріальний збудник передається фекально-оральним шляхом, переважно через їжу, забруднену воду, брудні руки тощо.

Проте якщо ретельно готувати продукти та стежити за гігієною, ризики сальмонельозу не такі й високі.

Отже, щоб убезпечити себе від цієї кишкової інфекції, яка може міститися в сирих яйцях, треба:

перше: купувати їх у магазинах, а не на базарах;

друге: куплені яйця завжди тримати в холодильнику;

третє: не використовувати тріснуті яйця;

четверте: готувати яйця, доки жовток та білок не затвердіють.

І пам’ятайте, після того, як мали справу з сирими яйцями, — ретельно помийте руки з милом.

Так само ретельно треба вимити кухонні прилади, дошки, які використовувалися для приготування страви, що містила сирі яйця.

Якщо все ж у вас є сумніви стосовно можливого зараження сальмонельозом, зверніть увагу на такі симптоми:

діарея та висока температура (38,8 і вище);

діарея триває понад три дні й не слабшає;

кров у калі;

сильне блювання, що заважає пити достатньо рідини.

Хвороба може проявлятися також і дуже малим сечовипусканням, сухістю у роті та горлі, запамороченням, коли підводитесь на ноги.

Після інфікування перші прояви хвороби з’являються через 6 годин, але іноді – і через 6 днів.

Сальмонельоз протікає в легкій формі, але в деяких випадках може становити загрозу для життя.

Джерело: Бережи себе