Сальмонельоз – інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Цю кишкову інфекцію пов’язують із вживанням сирих яєць чи яєчних продуктів.
Насправді бактерію можна зустріти і в сирому м’ясі, а також в овочах, фруктах і навіть у ковбасах, сосисках, копчених виробах.
Бактеріальний збудник передається фекально-оральним шляхом, переважно через їжу, забруднену воду, брудні руки тощо.
Проте якщо ретельно готувати продукти та стежити за гігієною, ризики сальмонельозу не такі й високі.
Отже, щоб убезпечити себе від цієї кишкової інфекції, яка може міститися в сирих яйцях, треба:
перше: купувати їх у магазинах, а не на базарах;
друге: куплені яйця завжди тримати в холодильнику;
третє: не використовувати тріснуті яйця;
четверте: готувати яйця, доки жовток та білок не затвердіють.
І пам’ятайте, після того, як мали справу з сирими яйцями, — ретельно помийте руки з милом.
Так само ретельно треба вимити кухонні прилади, дошки, які використовувалися для приготування страви, що містила сирі яйця.
Якщо все ж у вас є сумніви стосовно можливого зараження сальмонельозом, зверніть увагу на такі симптоми:
- діарея та висока температура (38,8 і вище);
- діарея триває понад три дні й не слабшає;
- кров у калі;
- сильне блювання, що заважає пити достатньо рідини.
Хвороба може проявлятися також і дуже малим сечовипусканням, сухістю у роті та горлі, запамороченням, коли підводитесь на ноги.
Після інфікування перші прояви хвороби з’являються через 6 годин, але іноді – і через 6 днів.
Сальмонельоз протікає в легкій формі, але в деяких випадках може становити загрозу для життя.
Джерело: Бережи себе