В окупованому Маріуполі виникла і поширюється гостра кишкова інфекція. До лікарень потрапляють місцеві жителі, у яких виявляють збудників дизентерії та сальмонельозу, серед пацієнтів – немовля, інформує міська рада Маріуполя.

– Місцеві пабліки та санітарно-епідеміологічна служба міста зафіксували збільшення кількості жителів, які потрапляють до лікарень з дизентерією та сальмонельозом. Серед пацієнтів – місячне немовля, – йдеться у повідомленні.

Причиною виникнення спалаху кишкових інфекцій стали неякісні продукти харчування, що продаються на стихійних ринках, які окупанти не контролюють. Водночас зазначається, що нормального лікування у місті немає. Тож людям важко одужати від інфекцій. А гострі кишкові інфекції можуть мати й летальні наслідки.