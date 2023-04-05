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У Маріуполі спалахи дизентерії та сальмонельозу: продуктами торгують на стихійних ринках

5 Квітня 2023, 12:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
куры
Джерело: Depositphotos

В окупованому Маріуполі виникла і поширюється гостра кишкова інфекція. До лікарень потрапляють місцеві жителі, у яких виявляють збудників дизентерії та сальмонельозу, серед пацієнтів – немовля, інформує міська рада Маріуполя.

– Місцеві пабліки та санітарно-епідеміологічна служба міста зафіксували збільшення кількості жителів, які потрапляють до лікарень з дизентерією та сальмонельозом. Серед пацієнтів – місячне немовля, – йдеться у повідомленні.

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Причиною виникнення спалаху кишкових інфекцій стали неякісні продукти харчування, що продаються на стихійних ринках, які окупанти не контролюють. Водночас зазначається, що нормального лікування у місті немає. Тож людям важко одужати від інфекцій. А гострі кишкові інфекції можуть мати й летальні наслідки.

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