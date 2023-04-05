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В Мариуполе вспышки дизентерии и сальмонеллеза: продуктами торгуют на стихийных рынках

5 апреля 2023, 12:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
куры
Источник: Depositphotos

В оккупированном Мариуполе возникла и распространяется острая кишечная инфекция. В больницы попадают местные жители, у которых обнаруживают возбудителей дизентерии и сальмонеллеза, среди пациентов — младенец, сообщает городской совет Мариуполя.

— Местные паблики и санитарно-эпидемиологическая служба города зафиксировали увеличение количества жителей, которые попадают в больницы с дизентерией и сальмонеллезом. Среди пациентов – месячный младенец, — говорится в сообщении.

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Причиной возникновения вспышки кишечных инфекций стали некачественные продукты питания, продаваемые на стихийных рынках, которые работают в городе и не контролируются оккупантами. При этом отмечается, что нормального лечения в городе нет. Поэтому людям тяжело выздороветь от инфекций. А острые кишечные инфекции могут иметь и летальный исход.

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