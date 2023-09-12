Аритмия — это когда сердце бьется не так, как должно.

Первое, что отмечает кардиолог, доктор медицинских наук Узочукву Ибе, — сердце должно биться в регулярном ритме, двойными ударами “ба-бам” с равными промежутками между ними.

Во время одного из этих ударов сердце сокращается, чтобы обеспечить кислородом кровь, которая уже циркулирует, а во время другого — сердце толкает насыщенную кислородом кровь по всему телу.

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Сколько должно быть этих ударов?

— Частота сердечных сокращений в состоянии покоя варьируется от человека к человеку, но Американская ассоциация сердца считает, что норма — от 60 до 100 уд./мин, — говорит доктор Ибе.

Существует несколько типов аритмии, в том числе:

брадикардия , или замедленное сердцебиение;

, или замедленное сердцебиение; тахикардия , или учащенное сердцебиение;

, или учащенное сердцебиение; нерегулярное сердцебиение, также известное как трепетание или фибрилляция, например, фибрилляция предсердий.

Аритмии не всегда являются серьезными, но некоторые из них могут повышать риск инсульта или остановки сердца.

Аритмию трудно не заметить. Кроме нерегулярных сердечных сокращений, могут добавиться одышка, боль в груди, головокружение, слабость. Симптомы зависят от типа аритмии.

— У некоторых людей опасные для жизни аритмии протекают без симптомов, в то время как у других есть все симптомы, а на самом деле аритмия нетяжелая, — говорит кардиолог.

Однако лечение все равно необходимо, поскольку могут возникнуть опасные для жизни осложнения, такие как инсульт, сердечная недостаточность, сердечный приступ и даже остановка сердца, когда кровь не может поступать к мозгу и другим органам.

В таком случае за считанные минуты из-за недостатка кислорода начнется повреждение мозга.

Факторами риска аритмии считаются возраст старше 65, сердечно-сосудистые заболевания, унаследованные генетические факторы, ожирение, диабет, гипертония, гипотиреоз или гипертиреоз…

Кардиолог предостерегает, что аритмия может возникнуть внезапно и быть обусловлена не перечисленными причинами, а сильным эмоциональным стрессом, паническими расстройствами, большой дозой алкоголя или приемом наркотиков, в частности, кокаина.

Провоцировать появление аритмии могут и некоторые лекарства, даже безрецептурные.

Насколько опасна возникшая именно у вас аритмия, может сказать только врач после обследования.

Источник: Medical News Today