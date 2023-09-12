Аритмія – це коли серце б’ється не так, як повинно.

Перше, на чому наголошує кардіолог, доктор медичних наук Узочукву Ібе, – серце має битися в регулярному ритмі, подвійними ударами “ба-бам” з рівними проміжками між ними.

Під час одного з цих ударів серце скорочується, щоб забезпечити киснем кров, яка вже циркулює, а під час іншого – серце штовхає насичену киснем кров по всьому тілу.

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Скільки повинно бути цих ударів?

– Частота серцевих скорочень у стані спокою варіюється від людини до людини, але Американська асоціація серця вважає, що норма – від 60 до 100 уд./хв, – говорить доктор Ібе.

Коли у ритмі серця починаються збої, це й називається аритмією.

Існує кілька типів аритмії, зокрема:

брадикардія , або уповільнене серцебиття;

, або уповільнене серцебиття; тахікардія , або прискорене серцебиття;

, або прискорене серцебиття; нерегулярне серцебиття, також відоме як тріпотіння або фібриляція, наприклад, фібриляція передсердь.

Аритмії не завжди є серйозними, але деякі з них можуть підвищувати ризик інсульту або зупинки серця.

Аритмію важко не помітити. Крім нерегулярних серцевих скорочень, можуть додатися задишка, біль у грудях, запаморочення, слабкість… Симптоми залежать від типу аритмії.

– У деяких людей небезпечні для життя аритмії протікають без симптомів, тоді як у інших є всі симптоми, а насправді аритмія неважка, – говорить кардіолог.

Однак лікування все одно необхідне, оскільки можуть виникнути небезпечні для життя ускладнення, як-от інсульт, серцева недостатність, серцевий напад і навіть зупинка серця, коли кров не може надходити до мозку та інших органів.

У такому випадку за лічені хвилини через нестачу кисню почнеться пошкодження мозку.

Факторами ризику аритмії вважаються вік старше 65, серцево-судинні захворювання, успадковані генетичні фактори, ожиріння, діабет, гіпертонія, гіпотиреоз або гіпертиреоз…

Кардіолог застерігає, що аритмія може виникнути раптово і бути зумовлена не перерахованими причинами, а сильним емоційним стресом, панічними розладами, великою дозою алкоголю або прийомом наркотиків, зокрема, кокаїну.

Провокувати появу аритмії можуть і деякі ліки, навіть безрецептурні.

Наскільки небезпечна аритмія, що виникла саме у вас, може сказати лише лікар після обстеження.

Джерело: Medical News Today