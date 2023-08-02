Високий пульс, або тахікардія – це збільшення частоти серцевих скорочень у дорослої людини. Іншими словами, це прискорене серцебиття – понад 90 ударів за хвилину.

У нормі пульс має бути 60-80 ударів/хв, проте при тахікардії може досягати 200 й навіть більше.

Які причини тахікардії та що робити, якщо у вас прискорене серцебиття, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Причини та симптоми тахікардії

Причинами прискореного серцебиття можуть бути:

Стрес.

Хвороби серця (аритмії, інфаркт, гіпертонія, серцева недостатність).

Нейроциркуляторна дистонія (порушення функції вегетативної нервової системи) та панічні атаки.

Фізичне навантаження.

Перевтома, недосипання.

Підвищена температура тіла.

Надмірне вживання кави, енергетиків.

Надмірне вживання алкоголю.

Куріння.

Ендокринні порушення (підвищення функції щитоподібної залози, пухлина наднирника, період менопаузи).

Різке зниження артеріального тиску (шоковий стан при крововтраті та деяких патологічних станах).

Підйом на значну висоту (в літаку або в горах).

Прийом деяких ліків.

Коли серце б’ється надто швидко, воно не може перекачувати достатню кількість крові до інших частин вашого тіла. Відповідно, це призводить до кисневого голодування в органах та тканинах і може викликати такі симптоми:

запаморочення;

задишку;

прискорене серцебиття;

біль у грудях;

людина навіть може знепритомніти.

До речі, не всі будуть відчувати такі симптоми при тахікардії. У певних випадках прискорене серцебиття може не мати жодних симптомів, тобто людина буде почуватися нормально.

Саме тому лікарі наполягають проходити повне обстеження організму хоча б раз на рік для виявлення та профілактики “непомітних” хвороб.

Що робити при високому пульсі: які препарати приймати

Важливо зазначити, що таблеток від серцебиття, вживаються лише за призначенням лікаря, і в кожному індивідуальному випадку це різні препарати!

Якщо ігнорувати проблеми з серцем або займатися самолікуванням, це може призвести до незворотних змін, у людини може розвинутися серцева недостатність, інсульт чи інфаркт.

Лікар-кардіолог Вікторія Бондар зазначає, що при високому пульсі можна прийняти:

Анаприлін – 10-20 мг. При тахікардії цей препарат здатний знизити частоту серцевих скорочень та зменшити навантаження на серце. Анаприлін блокує дію адреналіну і норадреналіну, які можуть посилювати активність серця, і тим самим допомагає стабілізувати серцевий ритм.

– 10-20 мг. При тахікардії цей препарат здатний знизити частоту серцевих скорочень та зменшити навантаження на серце. Анаприлін блокує дію адреналіну і норадреналіну, які можуть посилювати активність серця, і тим самим допомагає стабілізувати серцевий ритм. Метопролол – 12,5-50 мг. Цей лікарський засіб сприяє нормалізації серцевого ритму.

– Зауважу, що Анаприлін та Метопролол також знижують тиск. Тому будьте обережні, – додає Бондар.

Також лікар радить не забувати приймати свої щоденні ліки, призначені лікарем при хронічних захворюваннях, в тому числі й серцево-судинної системи.

Як знизити підвищений пульс в домашніх умовах

Якщо ви схильні до раптового прискорення серцебиття, варто знати правила, які допоможуть знизити підвищений пульс:

Тримайтеся якомога далі від спеки та високих температур. Регулярно займайтеся помірними фізичними навантаженнями. Тренування допоможуть зміцнити серце та ефективніше перекачувати кров. Додайте рибу до свого раціону. Висипайтесь. Намагайтеся не нервувати. Памʼятайте, чим вищий рівень стресу, тим вищий пульс. Відмовтесь від куріння. Паління збільшує частоту серцевих скорочень у стані спокою. Робіть дихальні вправи. Якщо серце почало битися частіше, прийміть прохолодний душ, провітріть кімнату чи вийдіть на свіже повітря.

Якщо вам стає зле і нічого не допомагає, терміново викликайте швидку. У випадку, якщо приступи тахікардії трапляються у вас часто, варто звернутися до лікаря, здати усі необхідні аналізи та пройти діагностику.

Після обстеження лікар-кардіолог призначить вам якісне лікування!