Високий пульс, або тахікардія – це збільшення частоти серцевих скорочень у дорослої людини. Іншими словами, це прискорене серцебиття – понад 90 ударів за хвилину.
У нормі пульс має бути 60-80 ударів/хв, проте при тахікардії може досягати 200 й навіть більше.
Які причини тахікардії та що робити, якщо у вас прискорене серцебиття, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Причини та симптоми тахікардії
Причинами прискореного серцебиття можуть бути:
- Стрес.
- Хвороби серця (аритмії, інфаркт, гіпертонія, серцева недостатність).
- Нейроциркуляторна дистонія (порушення функції вегетативної нервової системи) та панічні атаки.
- Фізичне навантаження.
- Перевтома, недосипання.
- Підвищена температура тіла.
- Надмірне вживання кави, енергетиків.
- Надмірне вживання алкоголю.
- Куріння.
- Ендокринні порушення (підвищення функції щитоподібної залози, пухлина наднирника, період менопаузи).
- Різке зниження артеріального тиску (шоковий стан при крововтраті та деяких патологічних станах).
- Підйом на значну висоту (в літаку або в горах).
- Прийом деяких ліків.
Коли серце б’ється надто швидко, воно не може перекачувати достатню кількість крові до інших частин вашого тіла. Відповідно, це призводить до кисневого голодування в органах та тканинах і може викликати такі симптоми:
- запаморочення;
- задишку;
- прискорене серцебиття;
- біль у грудях;
- людина навіть може знепритомніти.
До речі, не всі будуть відчувати такі симптоми при тахікардії. У певних випадках прискорене серцебиття може не мати жодних симптомів, тобто людина буде почуватися нормально.
Саме тому лікарі наполягають проходити повне обстеження організму хоча б раз на рік для виявлення та профілактики “непомітних” хвороб.
Що робити при високому пульсі: які препарати приймати
Важливо зазначити, що таблеток від серцебиття, вживаються лише за призначенням лікаря, і в кожному індивідуальному випадку це різні препарати!
Якщо ігнорувати проблеми з серцем або займатися самолікуванням, це може призвести до незворотних змін, у людини може розвинутися серцева недостатність, інсульт чи інфаркт.
Лікар-кардіолог Вікторія Бондар зазначає, що при високому пульсі можна прийняти:
- Анаприлін – 10-20 мг. При тахікардії цей препарат здатний знизити частоту серцевих скорочень та зменшити навантаження на серце. Анаприлін блокує дію адреналіну і норадреналіну, які можуть посилювати активність серця, і тим самим допомагає стабілізувати серцевий ритм.
- Метопролол – 12,5-50 мг. Цей лікарський засіб сприяє нормалізації серцевого ритму.
– Зауважу, що Анаприлін та Метопролол також знижують тиск. Тому будьте обережні, – додає Бондар.
Також лікар радить не забувати приймати свої щоденні ліки, призначені лікарем при хронічних захворюваннях, в тому числі й серцево-судинної системи.
Як знизити підвищений пульс в домашніх умовах
Якщо ви схильні до раптового прискорення серцебиття, варто знати правила, які допоможуть знизити підвищений пульс:
- Тримайтеся якомога далі від спеки та високих температур.
- Регулярно займайтеся помірними фізичними навантаженнями. Тренування допоможуть зміцнити серце та ефективніше перекачувати кров.
- Додайте рибу до свого раціону.
- Висипайтесь.
- Намагайтеся не нервувати. Памʼятайте, чим вищий рівень стресу, тим вищий пульс.
- Відмовтесь від куріння. Паління збільшує частоту серцевих скорочень у стані спокою.
- Робіть дихальні вправи.
- Якщо серце почало битися частіше, прийміть прохолодний душ, провітріть кімнату чи вийдіть на свіже повітря.
Якщо вам стає зле і нічого не допомагає, терміново викликайте швидку. У випадку, якщо приступи тахікардії трапляються у вас часто, варто звернутися до лікаря, здати усі необхідні аналізи та пройти діагностику.
Після обстеження лікар-кардіолог призначить вам якісне лікування!