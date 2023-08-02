Высокий пульс, или тахикардия, — это увеличение частоты сердечных сокращений у взрослого человека. Другими словами, это учащенное сердцебиение — более 90 ударов в минуту.
В норме пульс должен быть 60-80 ударов/мин, однако при тахикардии может достигать 200 и даже больше.
Какие причины тахикардии и что делать при учащенном сердцебиении, читайте в материале Фактов ICTV.
Причины и симптомы тахикардии
Причинами учащенного сердцебиения могут быть:
- Стресс.
- Болезни сердца (аритмии, инфаркт, гипертония, сердечная недостаточность).
- Нейроциркуляторная дистония (нарушение функции вегетативной нервной системы) и панические атаки.
- Физическая нагрузка.
- Переутомление, недосыпание.
- Повышенная температура тела.
- Чрезмерное употребление кофе, энергетиков.
- Чрезмерное употребление алкоголя.
- Курение.
- Эндокринные нарушения (повышение функции щитовидной железы, опухоль надпочечника, период менопаузы).
- Резкое снижение артериального давления (шоковое состояние при кровопотере и некоторых патологических состояниях).
- Подъем на значительную высоту (в самолете или в горах).
- Прием некоторых лекарств.
Когда сердце бьется слишком быстро, оно не может перекачивать достаточное количество крови к другим частям вашего тела. Соответственно, это приводит к кислородному голоданию в органах и тканях и может вызывать следующие симптомы:
- головокружение;
- одышку;
- учащенное сердцебиение;
- боль в груди;
- человек даже может упасть в обморок.
Кстати, не все будут испытывать такие симптомы при тахикардии. В некоторых случаях учащенное сердцебиение может не иметь никаких симптомов, что означает, что человек будет чувствовать себя нормально.
Именно поэтому врачи советуют проходить полное обследование организма хотя бы раз в год для выявления и профилактики “незаметных” болезней.
Что делать при высоком пульсе: какие препараты принимать
Важно отметить, что таблеток от сердцебиения, употребляются только по назначению врача, и в каждом индивидуальном случае это разные препараты!
Если игнорировать проблемы с сердцем или заниматься самолечением, это может привести к необратимым изменениям, у человека может развиться сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт.
Врач-кардиолог Виктория Бондарь отмечает, что при высоком пульсе можно принять:
- Анаприлин — 10-20 мг. При тахикардии этот препарат способен снизить частоту сердечных сокращений и снизить нагрузку на сердце. Анаприлин блокирует действие адреналина и норадреналина, которые могут усиливать активность сердца, и тем самым помогает стабилизировать сердечный ритм.
- Метопролол — 12,5-50 мг. Это лекарственное средство способствует нормализации сердечного ритма.
— Замечу, что Анаприлин и Метопролол также снижают давление. Поэтому будьте осторожны, — добавляет Бондарь.
Также врач советует не забывать принимать свои ежедневные лекарства, назначенные врачом при хронических заболеваниях, в том числе и сердечно-сосудистой системы.
Как снизить повышенный пульс в домашних условиях
Если вы склонны к внезапному ускорению сердцебиения, стоит знать правила, которые помогут снизить повышенный пульс:
- Держитесь как можно дальше от жары и высоких температур.
- Регулярно занимайтесь умеренной физической активностью. Тренировки помогут укрепить сердце и эффективнее перекачивать кровь.
- Добавьте рыбу в свой рацион.
- Высыпайтесь.
- Старайтесь не нервничать. Помните, чем выше уровень стресса, тем выше пульс.
- Откажитесь от курения. Курение увеличивает частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.
- Делайте дыхательные упражнения.
- Если сердце начало биться чаще, примите прохладный душ, проветрите комнату или выйдите на свежий воздух.
Если вам становится плохо и ничего не помогает, срочно вызывайте скорую. В случае, если приступы тахикардии случаются у вас часто, стоит обратиться к врачу, сдать все необходимые анализы и пройти диагностику.
После обследования врач-кардиолог назначит вам качественное лечение!