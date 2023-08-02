Высокий пульс, или тахикардия, — это увеличение частоты сердечных сокращений у взрослого человека. Другими словами, это учащенное сердцебиение — более 90 ударов в минуту.

В норме пульс должен быть 60-80 ударов/мин, однако при тахикардии может достигать 200 и даже больше.

Какие причины тахикардии и что делать при учащенном сердцебиении, читайте в материале Фактов ICTV.

Причины и симптомы тахикардии

Причинами учащенного сердцебиения могут быть:

Стресс.

Болезни сердца (аритмии, инфаркт, гипертония, сердечная недостаточность).

Нейроциркуляторная дистония (нарушение функции вегетативной нервной системы) и панические атаки.

Физическая нагрузка.

Переутомление, недосыпание.

Повышенная температура тела.

Чрезмерное употребление кофе, энергетиков.

Чрезмерное употребление алкоголя.

Курение.

Эндокринные нарушения (повышение функции щитовидной железы, опухоль надпочечника, период менопаузы).

Резкое снижение артериального давления (шоковое состояние при кровопотере и некоторых патологических состояниях).

Подъем на значительную высоту (в самолете или в горах).

Прием некоторых лекарств.

Когда сердце бьется слишком быстро, оно не может перекачивать достаточное количество крови к другим частям вашего тела. Соответственно, это приводит к кислородному голоданию в органах и тканях и может вызывать следующие симптомы:

головокружение;

одышку;

учащенное сердцебиение;

боль в груди;

человек даже может упасть в обморок.

Кстати, не все будут испытывать такие симптомы при тахикардии. В некоторых случаях учащенное сердцебиение может не иметь никаких симптомов, что означает, что человек будет чувствовать себя нормально.

Именно поэтому врачи советуют проходить полное обследование организма хотя бы раз в год для выявления и профилактики “незаметных” болезней.

Что делать при высоком пульсе: какие препараты принимать

Важно отметить, что таблеток от сердцебиения, употребляются только по назначению врача, и в каждом индивидуальном случае это разные препараты!

Если игнорировать проблемы с сердцем или заниматься самолечением, это может привести к необратимым изменениям, у человека может развиться сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт.

Врач-кардиолог Виктория Бондарь отмечает, что при высоком пульсе можно принять:

Анаприлин — 10-20 мг. При тахикардии этот препарат способен снизить частоту сердечных сокращений и снизить нагрузку на сердце. Анаприлин блокирует действие адреналина и норадреналина, которые могут усиливать активность сердца, и тем самым помогает стабилизировать сердечный ритм.

— 10-20 мг. При тахикардии этот препарат способен снизить частоту сердечных сокращений и снизить нагрузку на сердце. Анаприлин блокирует действие адреналина и норадреналина, которые могут усиливать активность сердца, и тем самым помогает стабилизировать сердечный ритм. Метопролол — 12,5-50 мг. Это лекарственное средство способствует нормализации сердечного ритма.

— Замечу, что Анаприлин и Метопролол также снижают давление. Поэтому будьте осторожны, — добавляет Бондарь.

Также врач советует не забывать принимать свои ежедневные лекарства, назначенные врачом при хронических заболеваниях, в том числе и сердечно-сосудистой системы.

Как снизить повышенный пульс в домашних условиях

Если вы склонны к внезапному ускорению сердцебиения, стоит знать правила, которые помогут снизить повышенный пульс:

Держитесь как можно дальше от жары и высоких температур. Регулярно занимайтесь умеренной физической активностью. Тренировки помогут укрепить сердце и эффективнее перекачивать кровь. Добавьте рыбу в свой рацион. Высыпайтесь. Старайтесь не нервничать. Помните, чем выше уровень стресса, тем выше пульс. Откажитесь от курения. Курение увеличивает частоту сердечных сокращений в состоянии покоя. Делайте дыхательные упражнения. Если сердце начало биться чаще, примите прохладный душ, проветрите комнату или выйдите на свежий воздух.

Если вам становится плохо и ничего не помогает, срочно вызывайте скорую. В случае, если приступы тахикардии случаются у вас часто, стоит обратиться к врачу, сдать все необходимые анализы и пройти диагностику.

После обследования врач-кардиолог назначит вам качественное лечение!