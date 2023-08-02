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Высокий пульс: что делать при тахикардии и как нормализовать сердцебиение

2 августа 2023, 16:25
Владислава Ткаченко редакторка ленты
сердце болит, болить серце
Источник: Depositphotos

Высокий пульс, или тахикардия, — это увеличение частоты сердечных сокращений у взрослого человека. Другими словами, это учащенное сердцебиение — более 90 ударов в минуту.

В норме пульс должен быть 60-80 ударов/мин, однако при тахикардии может достигать 200 и даже больше.

Какие причины тахикардии и что делать при учащенном сердцебиении, читайте в материале Фактов ICTV.

Причины и симптомы тахикардии

Причинами учащенного сердцебиения могут быть:

  • Стресс.
  • Болезни сердца (аритмии, инфаркт, гипертония, сердечная недостаточность).
  • Нейроциркуляторная дистония (нарушение функции вегетативной нервной системы) и панические атаки.
  • Физическая нагрузка.
  • Переутомление, недосыпание.
  • Повышенная температура тела.
  • Чрезмерное употребление кофе, энергетиков.
  • Чрезмерное употребление алкоголя.
  • Курение.
  • Эндокринные нарушения (повышение функции щитовидной железы, опухоль надпочечника, период менопаузы).
  • Резкое снижение артериального давления (шоковое состояние при кровопотере и некоторых патологических состояниях).
  • Подъем на значительную высоту (в самолете или в горах).
  • Прием некоторых лекарств.

Когда сердце бьется слишком быстро, оно не может перекачивать достаточное количество крови к другим частям вашего тела. Соответственно, это приводит к кислородному голоданию в органах и тканях и может вызывать следующие симптомы:

  • головокружение;
  • одышку;
  • учащенное сердцебиение;
  • боль в груди;
  • человек даже может упасть в обморок.

Кстати, не все будут испытывать такие симптомы при тахикардии. В некоторых случаях учащенное сердцебиение может не иметь никаких симптомов, что означает, что человек будет чувствовать себя нормально.

Именно поэтому врачи советуют проходить полное обследование организма хотя бы раз в год для выявления и профилактики “незаметных” болезней.

Что делать при высоком пульсе: какие препараты принимать

Важно отметить, что таблеток от сердцебиения, употребляются только по назначению врача, и в каждом индивидуальном случае это разные препараты!

Если игнорировать проблемы с сердцем или заниматься самолечением, это может привести к необратимым изменениям, у человека может развиться сердечная недостаточность, инсульт или инфаркт.

Врач-кардиолог Виктория Бондарь отмечает, что при высоком пульсе можно принять:

  • Анаприлин — 10-20 мг. При тахикардии этот препарат способен снизить частоту сердечных сокращений и снизить нагрузку на сердце. Анаприлин блокирует действие адреналина и норадреналина, которые могут усиливать активность сердца, и тем самым помогает стабилизировать сердечный ритм.
  • Метопролол — 12,5-50 мг. Это лекарственное средство способствует нормализации сердечного ритма.

— Замечу, что Анаприлин и Метопролол также снижают давление. Поэтому будьте осторожны, — добавляет Бондарь.

Также врач советует не забывать принимать свои ежедневные лекарства, назначенные врачом при хронических заболеваниях, в том числе и сердечно-сосудистой системы.

Как снизить повышенный пульс в домашних условиях

Если вы склонны к внезапному ускорению сердцебиения, стоит знать правила, которые помогут снизить повышенный пульс:

  1. Держитесь как можно дальше от жары и высоких температур.
  2. Регулярно занимайтесь умеренной физической активностью. Тренировки помогут укрепить сердце и эффективнее перекачивать кровь.
  3. Добавьте рыбу в свой рацион.
  4. Высыпайтесь.
  5. Старайтесь не нервничать. Помните, чем выше уровень стресса, тем выше пульс.
  6. Откажитесь от курения. Курение увеличивает частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.
  7. Делайте дыхательные упражнения.
  8. Если сердце начало биться чаще, примите прохладный душ, проветрите комнату или выйдите на свежий воздух.

Если вам становится плохо и ничего не помогает, срочно вызывайте скорую. В случае, если приступы тахикардии случаются у вас часто, стоит обратиться к врачу, сдать все необходимые анализы и пройти диагностику.

После обследования врач-кардиолог назначит вам качественное лечение!

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