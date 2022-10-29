Что такое сердечное давление, как его нормализовать и что делать, чтобы оно не донимало, Фактам ICTV рассказывает врач-кардиолог Станислав Пустовойченко.
– Сердечное давление, то есть артериальное, это давление крови, которое измеряется на артериях и определяет силу давления крови на стенке артерий во время систолы – сокращения сердечной мышцы, и диастолы – расслабления сердечной мышцы, – объясняет Станислав Пустовойченко.
Всегда измеряется два значения: систолическое (то есть верхнее) и диастолическое (нижнее) АД.
По стандартам, оптимальным артериальным давлением считают систолическое (то есть верхнее) давление менее 120 миллиметров ртутного столбика. Давление от 120 до 139 мм рт. ст. считают нормальным высоким. И давление, превышающее 140 – это уже артериальная гипертензия. Ее нужно лечить.
Какими симптомами проявляется сердечное давление
Иногда вы можете иметь это заболевание, но не испытывать явных симптомов.
И все же в большинстве случаев повышенное АД имеет следующие проявления:
- головная боль пульсирующего характера преимущественно в лобном участке, реже – в затылочном;
- раздражительность;
- дискомфорт за грудью;
- покраснение лица;
- иногда ощущение тревоги.
Если вы чувствуете хотя бы несколько симптомов одновременно – это повод обратиться к врачу.
Чем чревато высокое давление
Если не лечить высокое артериальное давление, оно может “ударить” по органам-мишеням. Не зря его называют “тихим убийцей”, предостерегает специалист.
- При поражении сердца это инфаркты и сердечная недостаточность.
- При поражении головного мозга – инсульты, транзиторные ишемические атаки (краткосрочное нарушение мозгового кровообращения), цефалопатия и деменция.
- При поражении почек – почечная недостаточность и хроническая почечная недостаточность.
- При поражении сосудов – расслоение аорты главного сосуда человеческого организма.
Как нормализовать сердечное давление
Самолечение может привести к ухудшению состояния. Поэтому любые таблетки пейте только после назначения врача.
Чтобы предотвратить развитие артериальной гипертензии, в первую очередь нужно начать с профилактических мер:
- ограничить употребление поваренной соли;
- уменьшить массу тела при ее избытке;
- уменьшить употребление алкогольных напитков;
- уменьшить употребление продуктов, богатых холестерином;
- отказаться от курения;
- повысить физическую активность.
Но обращение к врачу – обязательное условие. Станислав Пустовойченко отмечает: медикаментозное лечение – это не то, что соседка или кума порекомендовала, а то, что назначил врач.