Что такое сердечное давление, как его нормализовать и что делать, чтобы оно не донимало, Фактам ICTV рассказывает врач-кардиолог Станислав Пустовойченко.

– Сердечное давление, то есть артериальное, это давление крови, которое измеряется на артериях и определяет силу давления крови на стенке артерий во время систолы – сокращения сердечной мышцы, и диастолы – расслабления сердечной мышцы, – объясняет Станислав Пустовойченко.

Всегда измеряется два значения: систолическое (то есть верхнее) и диастолическое (нижнее) АД.

По стандартам, оптимальным артериальным давлением считают систолическое (то есть верхнее) давление менее 120 миллиметров ртутного столбика. Давление от 120 до 139 мм рт. ст. считают нормальным высоким. И давление, превышающее 140 – это уже артериальная гипертензия. Ее нужно лечить.

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Какими симптомами проявляется сердечное давление

Иногда вы можете иметь это заболевание, но не испытывать явных симптомов.

И все же в большинстве случаев повышенное АД имеет следующие проявления:

головная боль пульсирующего характера преимущественно в лобном участке, реже – в затылочном;

раздражительность;

дискомфорт за грудью;

покраснение лица;

иногда ощущение тревоги.

Если вы чувствуете хотя бы несколько симптомов одновременно – это повод обратиться к врачу.

Чем чревато высокое давление

Если не лечить высокое артериальное давление, оно может “ударить” по органам-мишеням. Не зря его называют “тихим убийцей”, предостерегает специалист.

При поражении сердца это инфаркты и сердечная недостаточность.

При поражении головного мозга – инсульты, транзиторные ишемические атаки (краткосрочное нарушение мозгового кровообращения), цефалопатия и деменция.

При поражении почек – почечная недостаточность и хроническая почечная недостаточность.

При поражении сосудов – расслоение аорты главного сосуда человеческого организма.

Как нормализовать сердечное давление

Самолечение может привести к ухудшению состояния. Поэтому любые таблетки пейте только после назначения врача.

Чтобы предотвратить развитие артериальной гипертензии, в первую очередь нужно начать с профилактических мер:

ограничить употребление поваренной соли;

уменьшить массу тела при ее избытке;

уменьшить употребление алкогольных напитков;

уменьшить употребление продуктов, богатых холестерином;

отказаться от курения;

повысить физическую активность.

Но обращение к врачу – обязательное условие. Станислав Пустовойченко отмечает: медикаментозное лечение – это не то, что соседка или кума порекомендовала, а то, что назначил врач.