Що таке серцевий тиск, як його нормалізувати та що робити, щоб він не дошкуляв, Фактам ICTV розповідає лікар-кардіолог Станіслав Пустовойченко.

– Серцевий тиск, тобто артеріальний, це тиск крові, що вимірюється на артеріях і визначає силу тиску крові на стінці артерій під час систоли – скорочення серцевого м’яза, та діастоли – розслаблення серцевого м’яза, – пояснює Станіслав Пустовойченко.

Завжди вимірюється два значення: систолічний (тобто верхній) та діастолічний (нижній) артеріальний тиск.

За стандартами, оптимальним артеріальним тиском вважають систолічний (тобто верхній) тиск менше 120 міліметрів ртутного стовпчика. Тиск від 120 до 139 мм рт. ст. вважають нормальним високим. І тиск, що перевищує 140 – це вже артеріальна гіпертензія. Вона потребує лікування.

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Якими симптомами проявляється серцевий тиск

Іноді ви можете мати це захворювання, але не відчувати явних симптомів.

Та все ж у більшості випадків підвищений артеріальний тиск має такі прояви:

головний біль, що пульсує, переважно в лобній ділянці, рідше – в потиличній;

дратівливість;

дискомфорт за грудьми;

почервоніння обличчя;

іноді відчуття тривоги.

Якщо відчуваєте хоча б кілька симптомів одночасно – це привід звернутися до лікаря.

Чим загрожує високий тиск

Якщо не лікувати високий артеріальний тиск, він може “вдарити” по органах-мішенях. Не дарма його називають “тихим вбивцею”, застерігає фахівець.

При ураженні серця – це інфаркти та серцева недостатність.

При ураженні головного мозку – інсульти, транзиторні ішемічні атаки (короткострокове порушення мозкового кровообігу), цефалопатії та деменція.

При ураженні нирок – ниркова недостатність та хронічна хвороба нирок.

При ураженні судин – розшарування аорти головної судини людського організму.

Як нормалізувати серцевий тиск

Самолікування може призвести до погіршення вашого стану. Тому будь-які пігулки пийте лише після призначення лікаря.

Для того, щоб запобігти розвитку артеріальної гіпертензії, насамперед потрібно почати з профілактичних заходів:

обмежити вживання кухонної солі;

зменшити масу тіла при її надлишку;

зменшити вживання алкогольних напоїв;

зменшити вживання продуктів, багатих на холестерин;

відмовитися від паління;

підвищити фізичну активність.

Та звернення до лікаря – обов’язкова умова. Станіслав Пустовойченко наголошує: медикаментозне лікування – це не те, що сусідка чи кума порекомендувала, а те, що призначив лікар.