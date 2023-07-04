Почему-то считается, что клещи подстерегают свою жертву на кустах. На самом деле это не так. Иксодовые клещи живут в траве и лишь изредка залезают на невысокие кустовые растения.
Клещи — не насекомые, а мелкие членистоногие животные. Относятся к классу Паукообразных. Они могут переносить много болезней.
В Украине в основном от них можно заразиться клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом. Последнюю болезнь чаще называют болезнью Лайма.
Что нужно знать об этих заболеваниях?
Клещевой энцефалит
Энцефалит — это воспаление головного мозга, которое может привести к параличу и смерти пациента. Специфических лекарств против энцефалита нет — только симптоматическое лечение дома или, в случае тяжелого течения, в больнице.
Клещевой энцефалит встречается с ранней весны и до позднего лета.
Вирус энцефалита чаще всего передается человеку через укус клеща, реже через употребление в пищу сырого молока коз и коров, которые являются носителями вируса.
Лучшая защита от клещевого энцефалита — это заблаговременная вакцинация.
Пока что эта прививка не входит в пакет гарантированных НСЗУ медицинских услуг. Поэтому вакцинироваться можно только за свой счет.
Для защиты нужны три дозы вакцины. Интервал между первой и второй дозой 1-3 месяца, между второй и третьей — 5-12 месяцев.
Первую бустерную дозу вводят через 3 года, последующие — каждые 5 лет после последней бустерной дозы.
Вакцинация от клещевого вирусного энцефалита прежде всего нужна людям, которые много времени проводят на природе: военные, лесники, туристы, рыбаки, пастухи и тому подобное.
Сейчас вакцинироваться уже поздно, поскольку наступил активный клещевой сезон. Лучше делать прививки зимой или ранней весной.
Болезнь Лайма (боррелиоз)
Боррелии — это бактерии, переносчиками которых являются иксодовые клещи.
Первичные симптомы этой болезни — лихорадка, головная боль, сильная усталость и часто — характерное красное пятно в месте укуса (эритема), которое со временем растет и становится похожим на мишень.
Заметьте, предупреждают врачи, эритема может и не появиться.
Другими проявлениями болезни Лайма могут быть боль в суставах, боль в области сердца (кардит), даже частичный паралич лица или шеи.
Если в первые недели, а лучше — дни, не остановить болезнь Лайма курсом антибиотиков, она перейдет в хроническую форму, которая не поддается эффективной медикаментозной терапии.
Чем больше времени прошло от укуса, тем труднее лечить болезнь.
Сейчас для людей вакцины от болезни Лайма нет, ее сняли с производства под давлением агрессивной антивакцинальной кампании в 1990-х годах, хотя эффективность препарата составляла 75%.
Сейчас разработана новая вакцина, третий, последний, этап ее клинических испытаний начался в прошлом году.
Что делать, если заметили клеща на своем теле?
Минздрав подчеркивает необходимость пяти шагов.
- Если клещ уже проник под кожу, его нужно без промедлений удалить. Самостоятельно это сделать получается не у всех, поэтому лучше сразу обратиться за квалифицированной помощью в ближайшее медицинское учреждение.
- Обработайте место укуса хлоргексидином, водой с мылом, спиртом и т. д.
- Сразу свяжитесь с семейным врачом: очно или дистанционно.
- Получите рецепт на антибиотик, нужный для уничтожения боррелий, которые, возможно, попали в вашу кровь.
- Полностью пройдите назначенный врачом курс антибиотиков, не прерывая его. Будьте внимательны к симптомам болезни Лайма после лечения — возможен рецидив и потребуется второй этап терапии.
Иногда врачи не хотят сразу назначать антибиотик и советуют подождать появления первичных симптомов или сдать через 2-3 недели анализ крови на антитела к боррелиям.
Минздрав такую позицию медиков не поддерживает. И напоминает врачам — в 20-30% случаев не стоит ждать появления специфического пятна на месте укуса, оно может так и не появиться, а болезнь Лайма за упущенное без лечения время опасно разовьется.