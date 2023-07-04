Почему-то считается, что клещи подстерегают свою жертву на кустах. На самом деле это не так. Иксодовые клещи живут в траве и лишь изредка залезают на невысокие кустовые растения.

Клещи — не насекомые, а мелкие членистоногие животные. Относятся к классу Паукообразных. Они могут переносить много болезней.

В Украине в основном от них можно заразиться клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом. Последнюю болезнь чаще называют болезнью Лайма.

Что нужно знать об этих заболеваниях?

Клещевой энцефалит

Энцефалит — это воспаление головного мозга, которое может привести к параличу и смерти пациента. Специфических лекарств против энцефалита нет — только симптоматическое лечение дома или, в случае тяжелого течения, в больнице.

Клещевой энцефалит встречается с ранней весны и до позднего лета.

Вирус энцефалита чаще всего передается человеку через укус клеща, реже через употребление в пищу сырого молока коз и коров, которые являются носителями вируса.

Лучшая защита от клещевого энцефалита — это заблаговременная вакцинация.

Пока что эта прививка не входит в пакет гарантированных НСЗУ медицинских услуг. Поэтому вакцинироваться можно только за свой счет.

Для защиты нужны три дозы вакцины. Интервал между первой и второй дозой 1-3 месяца, между второй и третьей — 5-12 месяцев.

Первую бустерную дозу вводят через 3 года, последующие — каждые 5 лет после последней бустерной дозы.

Вакцинация от клещевого вирусного энцефалита прежде всего нужна людям, которые много времени проводят на природе: военные, лесники, туристы, рыбаки, пастухи и тому подобное.

Сейчас вакцинироваться уже поздно, поскольку наступил активный клещевой сезон. Лучше делать прививки зимой или ранней весной.

Болезнь Лайма (боррелиоз)

Боррелии — это бактерии, переносчиками которых являются иксодовые клещи.

Первичные симптомы этой болезни — лихорадка, головная боль, сильная усталость и часто — характерное красное пятно в месте укуса (эритема), которое со временем растет и становится похожим на мишень.

Заметьте, предупреждают врачи, эритема может и не появиться.

Другими проявлениями болезни Лайма могут быть боль в суставах, боль в области сердца (кардит), даже частичный паралич лица или шеи.

Если в первые недели, а лучше — дни, не остановить болезнь Лайма курсом антибиотиков, она перейдет в хроническую форму, которая не поддается эффективной медикаментозной терапии.

Чем больше времени прошло от укуса, тем труднее лечить болезнь.

Сейчас для людей вакцины от болезни Лайма нет, ее сняли с производства под давлением агрессивной антивакцинальной кампании в 1990-х годах, хотя эффективность препарата составляла 75%.

Сейчас разработана новая вакцина, третий, последний, этап ее клинических испытаний начался в прошлом году.

Что делать, если заметили клеща на своем теле?

Минздрав подчеркивает необходимость пяти шагов.

Если клещ уже проник под кожу, его нужно без промедлений удалить. Самостоятельно это сделать получается не у всех, поэтому лучше сразу обратиться за квалифицированной помощью в ближайшее медицинское учреждение. Обработайте место укуса хлоргексидином, водой с мылом, спиртом и т. д. Сразу свяжитесь с семейным врачом: очно или дистанционно. Получите рецепт на антибиотик, нужный для уничтожения боррелий, которые, возможно, попали в вашу кровь. Полностью пройдите назначенный врачом курс антибиотиков, не прерывая его. Будьте внимательны к симптомам болезни Лайма после лечения — возможен рецидив и потребуется второй этап терапии.

Иногда врачи не хотят сразу назначать антибиотик и советуют подождать появления первичных симптомов или сдать через 2-3 недели анализ крови на антитела к боррелиям.

Минздрав такую позицию медиков не поддерживает. И напоминает врачам — в 20-30% случаев не стоит ждать появления специфического пятна на месте укуса, оно может так и не появиться, а болезнь Лайма за упущенное без лечения время опасно разовьется.