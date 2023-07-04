Чомусь вважається, що кліщі підстерігають свою жертву на кущах. Насправді це не так. Іксодові кліщі живуть у траві і лише зрідка залазять на невисокі кущові рослини.

Кліщі – не комахи, а дрібні членистоногі тварини. Належать до класу Павукоподібні. Вони можуть переносити багато хвороб.

В Україні здебільшого від них можна заразитися кліщовим вірусним енцефалітом та бореліозом. Останню хворобу частіше називають хворобою Лайма.

Що треба знати про ці захворювання?

Кліщовий енцефаліт

Енцефаліт – це запалення головного мозку, яке може призвести до паралічу та смерті пацієнта. Специфічних ліків проти енцефаліту немає – тільки симптоматичне лікування вдома чи, в разі важкого перебігу, в лікарні.

Кліщовий енцефаліт трапляється з ранньої весни і до пізнього літа.

Вірус енцефаліту найчастіше передається людині через укус кліща, а рідше через вживання в їжу сирого молока кіз і корів, які є носіями вірусу.

Найкращий захист від кліщового енцефаліту – завчасна вакцинація.

Поки що це щеплення не входить до пакету гарантованих НСЗУ медичних послуг. Тому вакцинуватися можна лише власним коштом.

Для захисту потрібні три дози вакцини. Інтервал між першою та другою дозою 1-3 місяці, між другою та третьою – 5-12 місяців.

Першу бустерну дозу вводять через 3 роки, наступні – кожні 5 років після останньої бустерної дози.

Вакцинація від кліщового вірусного енцефаліту передусім потрібна людям, які багато перебувають на природі: військові, лісники, туристи, рибалки, вівчарі тощо.

Зараз вакцинуватися вже пізно, оскільки настав активний кліщовий сезон. Краще робити щеплення взимку або ранньою весною.

Хвороба Лайма (бореліоз)

Борелії – це бактерії, переносниками яких є іксодові кліщі.

Первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та часто – характерна червона пляма в місці укусу (еритема), яка з часом росте і стає схожою на мішень.

Зауважте, попереджають лікарі, еритема може і не з’явитися.

Іншими проявами хвороби Лайма можуть бути біль у суглобах, біль в ділянці серця (кардит), навіть частковий параліч обличчя або шиї.

Якщо в перші тижні, а краще – дні, не зупинити хворобу Лайма курсом антибіотиків, вона перейде в хронічну форму, яка не піддається ефективній медикаментозній терапії.

Що більше часу минуло від укусу, то важче лікувати хворобу.

Наразі для людей вакцини від хвороби Лайма немає, її зняли з виробництва під тиском агресивної антивакцинальної кампанії у 1990-х роках, хоч ефективність препарату складала 75%.

Нині розроблена нова вакцина, третій, останній, етап її клінічних досліджень розпочався минулого року.

Що робити, якщо помітили кліща на своєму тілі?

МОЗ наголошує на необхідності п’яти кроків.

Якщо кліщ уже проник під шкіру, його потрібно без зволікань видалити. Самостійно це зробити виходить не у всіх, тому краще одразу звернутися за кваліфікованою допомогою до найближчого медичного закладу. Обробіть місце укусу хлоргексидином, водою з милом, спиртом тощо. Одразу зв’яжіться із сімейним лікарем: очно чи дистанційно. Отримайте рецепт на антибіотик, потрібний для знищення борелій, які, можливо, потрапили у вашу кров. Повністю пройдіть призначений лікарем курс антибіотиків, не перериваючи його. Будьте уважні до симптомів хвороби Лайма після лікування – можливий рецидив і буде потрібен другий етап терапії.

Подекуди лікарі не хочуть одразу призначати антибіотик і радять зачекати появи первинних симптомів або здати через 2-3 тижні аналіз крові на антитіла до борелій.

МОЗ таку позицію медиків не підтримує. І нагадує лікарям – у 20-30% випадків не варто чекати появи специфічної плями на місці укусу, вона може й не з’явитися, а хвороба Лайма за згаяний без лікування час небезпечно розвинеться.