Министерство здравоохранения Украины разместило на своей странице в Facebook памятку для родителей: все, что нужно знать о скарлатине.
— Скарлатина — это инфекционное заболевание, которое проявляется сыпью и ангиной и может привести к таким осложнениям, как воспаление лимфатических узлов, отит, синусит, артрит, миокардит и тому подобное, — объясняют эксперты Минздрава.
Симптомы скарлатины
И уточняют, что главным симптомом скарлатины являются высыпания, которые появляются на 1-2 день болезни. Высыпания сконцентрированы на сгибах конечностей, складках тела, на шее и животе.
Кроме того, на языке появляется белый налет, однако через 4-5 дней он постепенно исчезает и язык приобретает ярко-малиновый цвет.
Возможны и такие симптомы как:
- боль в горле, ангина;
- повышение температуры тела;
- шелушение кожи;
- увеличение лимфатических узлов под челюстью или на шее.
Как лечат скарлатину:
- постельный режим;
- курс антибиотиков по назначению врача;
- обильное питье;
- лечение, которое облегчает симптомы – боль в горле и повышенную температуру.
Профилактика скарлатины
Прививки против скарлатины нет, но у тех, кто переболел, вырабатывается иммунитет.
Специфической профилактики болезни также нет. Поэтому следует придерживаться простых правил гигиены:
- проветривать помещение;
- гулять на свежем воздухе;
- избегать контактов с больными людьми;
- мыть руки после улицы и перед едой.