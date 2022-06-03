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Прививки и специфической профилактики нет: симптомы, лечение скарлатины

3 июня 2022, 10:08
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
скарлатина
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины разместило на своей странице в Facebook памятку для родителей: все, что нужно знать о скарлатине.

— Скарлатина — это инфекционное заболевание, которое проявляется сыпью и ангиной и может привести к таким осложнениям, как воспаление лимфатических узлов, отит, синусит, артрит, миокардит и тому подобное, — объясняют эксперты Минздрава.

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Симптомы скарлатины

И уточняют, что главным симптомом скарлатины являются высыпания, которые появляются на 1-2 день болезни. Высыпания сконцентрированы на сгибах конечностей, складках тела, на шее и животе.

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Кроме того, на языке появляется белый налет, однако через 4-5 дней он постепенно исчезает и язык приобретает ярко-малиновый цвет.

Возможны и такие симптомы как:

  • боль в горле, ангина;
  • повышение температуры тела;
  • шелушение кожи;
  • увеличение лимфатических узлов под челюстью или на шее.

Как лечат скарлатину:

  • постельный режим;
  • курс антибиотиков по назначению врача;
  • обильное питье;
  • лечение, которое облегчает симптомы – боль в горле и повышенную температуру.

Профилактика скарлатины

Прививки против скарлатины нет, но у тех, кто переболел, вырабатывается иммунитет.

Специфической профилактики болезни также нет. Поэтому следует придерживаться простых правил гигиены:

  • проветривать помещение;
  • гулять на свежем воздухе;
  • избегать контактов с больными людьми;
  • мыть руки после улицы и перед едой.

Источник
Минздрав
Теги
лікування, МОЗ Украины, поради лікаря, хвороби
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