Министерство здравоохранения Украины разместило на своей странице в Facebook памятку для родителей: все, что нужно знать о скарлатине.

— Скарлатина — это инфекционное заболевание, которое проявляется сыпью и ангиной и может привести к таким осложнениям, как воспаление лимфатических узлов, отит, синусит, артрит, миокардит и тому подобное, — объясняют эксперты Минздрава.

Симптомы скарлатины

И уточняют, что главным симптомом скарлатины являются высыпания, которые появляются на 1-2 день болезни. Высыпания сконцентрированы на сгибах конечностей, складках тела, на шее и животе.

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Кроме того, на языке появляется белый налет, однако через 4-5 дней он постепенно исчезает и язык приобретает ярко-малиновый цвет.

Возможны и такие симптомы как:

боль в горле, ангина;

повышение температуры тела;

шелушение кожи;

увеличение лимфатических узлов под челюстью или на шее.

Как лечат скарлатину:

постельный режим;

курс антибиотиков по назначению врача;

обильное питье;

лечение, которое облегчает симптомы – боль в горле и повышенную температуру.

Профилактика скарлатины

Прививки против скарлатины нет, но у тех, кто переболел, вырабатывается иммунитет.

Специфической профилактики болезни также нет. Поэтому следует придерживаться простых правил гигиены: