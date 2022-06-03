Міністерство охорони здоров’я України розмістило на своїй сторінці в Facebook пам’ятку для батьків: все, що потрібно знати про скарлатину.
– Скарлатина – це інфекційне захворювання, яке проявляється висипом та ангіною і може призвести до таких ускладнень, як запалення лімфатичних вузлів, отит, синусит, артрит, міокардит тощо, – пояснюють експерти МОЗ.
Симптоми скарлатини
І уточнюють, що головним симптомом скарлатини є висипання, які з’являються на 1-2 день хвороби. Висипання сконцентровані на згинах кінцівок, складках тіла, на шиї і животі.
Крім того, на язиці з’являється білий наліт, проте через 4-5 днів він поступово зникає і язик набуває яскраво-малинового кольору.
Можливі й такі симптоми як:
- біль у горлі, ангіна;
- підвищення температури тіла;
- лущення шкіри;
- збільшення лімфатичних вузлів під щелепою або на шиї.
Як лікують скарлатину:
- постільний режим;
- курс антибіотиків за призначенням лікаря;
- рясне пиття;
- лікування, яке полегшує симптоми – біль у горлі й підвищену температуру.
Профілактика скарлатини
Щеплення проти скарлатини немає, але у тих, хто перехворів, виробляється імунітет.
Специфічної профілактики хвороби також немає. Тому слід дотримуватися простих правил гігієни:
- провітрювати приміщення;
- гуляти на свіжому повітрі;
- уникати контактів з хворими людьми;
- мити руки після вулиці і перед їжею.