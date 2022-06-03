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Щеплення і специфічної профілактики немає: симптоми, лікування скарлатини

3 Червня 2022, 10:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
скарлатина
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України розмістило на своїй сторінці в Facebook пам’ятку для батьків: все, що потрібно знати про скарлатину.

– Скарлатина – це інфекційне захворювання, яке проявляється висипом та ангіною і може призвести до таких ускладнень, як запалення лімфатичних вузлів, отит, синусит, артрит, міокардит тощо, – пояснюють експерти МОЗ.

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Симптоми скарлатини

І уточнюють, що головним симптомом скарлатини є висипання, які з’являються на 1-2 день хвороби. Висипання сконцентровані на згинах кінцівок, складках тіла, на шиї і животі.

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Крім того, на язиці з’являється білий наліт, проте через 4-5 днів він поступово зникає і язик набуває яскраво-малинового кольору.

Можливі й такі симптоми як:

  • біль у горлі, ангіна;
  • підвищення температури тіла;
  • лущення шкіри;
  • збільшення лімфатичних вузлів під щелепою або на шиї.

Як лікують скарлатину:

  • постільний режим;
  • курс антибіотиків за призначенням лікаря;
  • рясне пиття;
  • лікування, яке полегшує симптоми – біль у горлі й підвищену температуру.

Профілактика скарлатини

Щеплення проти скарлатини немає, але у тих, хто перехворів, виробляється імунітет.

Специфічної профілактики хвороби також немає. Тому слід дотримуватися простих правил гігієни:

  • провітрювати приміщення;
  • гуляти на свіжому повітрі;
  • уникати контактів з хворими людьми;
  • мити руки після вулиці і перед їжею.

Джерело
МОЗ
Теги
лікування, МОЗ України, поради лікаря, хвороби
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