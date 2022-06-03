Міністерство охорони здоров’я України розмістило на своїй сторінці в Facebook пам’ятку для батьків: все, що потрібно знати про скарлатину.

– Скарлатина – це інфекційне захворювання, яке проявляється висипом та ангіною і може призвести до таких ускладнень, як запалення лімфатичних вузлів, отит, синусит, артрит, міокардит тощо, – пояснюють експерти МОЗ.

Симптоми скарлатини

І уточнюють, що головним симптомом скарлатини є висипання, які з’являються на 1-2 день хвороби. Висипання сконцентровані на згинах кінцівок, складках тіла, на шиї і животі.

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Крім того, на язиці з’являється білий наліт, проте через 4-5 днів він поступово зникає і язик набуває яскраво-малинового кольору.

Можливі й такі симптоми як:

біль у горлі, ангіна;

підвищення температури тіла;

лущення шкіри;

збільшення лімфатичних вузлів під щелепою або на шиї.

Як лікують скарлатину:

постільний режим;

курс антибіотиків за призначенням лікаря;

рясне пиття;

лікування, яке полегшує симптоми – біль у горлі й підвищену температуру.

Профілактика скарлатини

Щеплення проти скарлатини немає, але у тих, хто перехворів, виробляється імунітет.

Специфічної профілактики хвороби також немає. Тому слід дотримуватися простих правил гігієни: