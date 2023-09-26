Біль у горлі виникає досить часто, особливо в холодну погоду. Він завдає чимало проблем і незручностей. Тому для того, аби полегшити симптоми, потрібно знати, як діяти при болі в горлі. Що робити, коли болить горло і боляче ковтати – читайте в матеріалі.

Що робити, коли болить горло і боляче ковтати

Лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко стверджує, що біль у горлі може бути інфекційним і неінфекційним. Інфекційна причина болю в горлі – це найчастіше ГРВІ, коронавірус та інші віруси. Переносячи їх, ви отримуєте симптоматичне лікування. Тобто, якщо горло сильно болить і боляче ковтати, впоратися з симптомами можна, полегшивши біль морозивом та холодним питтям, пастилками.

Що робити, якщо біль в горлі не минає

За словами лікаря, якщо це бактеріальна причина (стрептокок групи А), і біль у горлі не минає на тлі симптоматичного лікування, потрібно звернутися до спеціаліста і визначити доцільність антибактеріальної терапії. Є певний перелік причин, які можуть бути неінфекційного походження болю в горлі. Наприклад:

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