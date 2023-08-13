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Чи можна їсти морозиво, коли болить горло: пояснює лікар

13 Серпня 2023, 12:15
Анна Голішевська редакторка стрічки
Чи можна їсти морозиво, коли болить горло: пояснює лікар
Джерело: Unsplash

Морозиво – ідеальний варіант перекусу в спекотний літній день. Однак часто, коли починає боліти горло, нам говорять про те, що все це – через морозиво. Та лікарі дедалі частіше говорять про те, що цей десерт не шкодить, а приносить користь людям, які страждають від болю в горлі. Чи можна їсти морозиво, коли болить горло – читайте в матеріалі.

Чи можна їсти морозиво, коли болить горло: відповідає експерт

За словами сімейного лікаря Аліни Волківської, морозиво при болю в горлі їсти можна, адже холод тамує біль. Вживання охолодженої їжі та пиття прохолодних напоїв допомагають зменшити дискомфорт та біль в горлі, знімаючи набряк слизової оболонки. Тому їсти морозиво не тільки можна, а й корисно при таких симптомах. Це стосується не тільки дорослих, а й дітей.

Що можна їсти з холодного, коли болить горло: варіанти 

Лікар пропонує такі холодні страви:

  • домашнє морозиво з банана та йогурту (вершків);
  • заморожений лід;
  • охолоджені або заморожені фрукти;
  • фруктові або овочеві пюре;
  • охолоджені напої.
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