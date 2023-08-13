Мороженое – идеальный вариант перекуса в жаркий летний день. Однако часто, когда начинает болеть горло, нам говорят о том, что все это – из-за мороженого. Но врачи все чаще говорят о том, что этот десерт не вредит, а приносит пользу людям, страдающим болью в горле. Можно ли есть мороженое, когда болит горло – читайте в материале.

Можно ли есть мороженое, когда болит горло: отвечает эксперт

По словам семейного врача Алины Волковской, мороженое при боли в горле есть можно, поскольку холод уменьшает боль. Употребление охлажденной пищи и питье прохладительных напитков помогают снизить дискомфорт и боль в горле, снимая отек слизистой. Поэтому есть мороженое не только можно, но и полезно при подобных симптомах. Это касается не только взрослых, но и детей.

Что можно есть из холодного, когда болит горло: варианты

Врач приводит следующие холодные блюда: