Боль в горле возникает довольно часто, особенно в холодную погоду. Он доставляет немало проблем и неудобств. Поэтому, для того чтобы облегчить симптомы, нужно знать, как действовать при боли в горле. Что делать, когда болит горло и больно глотать – читайте в материале.

Что делать, когда болит горло и больно глотать

Врач-инфекционист Роман Пономаренко утверждает, что боль в горле может быть инфекционной и неинфекционной. Инфекционная причина боли в горле – это чаще всего ОРВИ, Ковид и другие вирусы. Перенося их, вы получаете симптоматическое лечение. То есть если горло сильно болит и больно глотать, справиться с симптомами можно, облегчив боль мороженым и холодным питьем, пастилками.

Что делать, если боль в горле не проходит

По словам врача, если это бактериальная причина (стрептококк группы А), и боль в горле не проходит на фоне симптоматического лечения, то следует обратиться к специалисту и определить целесообразность антибактериальной терапии. Есть определенный список причин, которые могут быть неинфекционного происхождения боли в горле. К примеру:

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