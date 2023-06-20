Отечность ног может начать беспокоить в любом возрасте. Но чаще всего с этой проблемой сталкиваются пожилые люди. Ноги отекают, когда в тканях организма скапливается много жидкости. И несмотря на то, что эта проблема часто проходит сама собой, ее нужно учиться избавляться. Что делать, если отекают ноги – читайте в материале.
Что делать, если отекают ноги, и почему это происходит
Терапевт Наталья Филипчук отмечает, что распространенными причинами появления отека ног являются:
- ношение обуви, которая не подходит по полноте, размеру, высоте каблука;
- длительное сиденье в одной позе;
- венозная недостаточность;
- тромбоз глубоких вен на ногах;
- лишний вес, ожирение;
- перенос операции;
- проблемы с эндокринной системой (гипотиреоз и т.д.);
- беременность;
- почечная, сердечная или печеночная недостаточность;
- прием стероидов, антидепрессантов и т.д. лекарственных препаратов.
Для того чтобы решить проблему радикально, нужно обратиться сначала к терапевту, а затем врач скоординирует вас на обследование.
Что делать, если отекают ноги: снимаем отек в домашних условиях
По словам врача, чтобы избавиться от симптомов, необходимо следовать советам:
- Самый эффективный и быстрый способ снять отек ног – поднятие их выше уровня сердца. В таком положении желательно полежать 20–30 минут, чтобы помочь венам справиться с застоем.
- При работе за компьютером или сидя за столом ноги нужно ставить на небольшую скамейку или подножку.
- Расслабиться мышцам поможет массаж стоп, благодаря чему уйдет излишняя жидкость. Нажатием делайте по направлению снизу вверх.
- Сделайте магниевую ванночку для всего тела или только для ног. Для этого купите соли магния и окуните ноги на 25-30 мин. Также сюда можно добавлять экстракты хвои.
- Улучшить кровообращение голеностопен помогут ортопедические стельки и компрессионные чулки, специальные упражнения.
- Меньше сидите и больше двигайтесь, гуляйте пешком, регулярно делайте разминки. Плавайте и катайтесь на велосипеде.
- Исключите алкоголь и курение.
- Не злоупотребляйте жирной и соленой едой. Исключите копченые и консервированные продукты. Включите в рацион больше овощей и фруктов, особенно – богатых калием.
- Следите за нормой веса, чтобы колебания массы были не более 2 кг в месяц.
Читайте также:Почему возникают отеки и как их снять