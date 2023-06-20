Отечность ног может начать беспокоить в любом возрасте. Но чаще всего с этой проблемой сталкиваются пожилые люди. Ноги отекают, когда в тканях организма скапливается много жидкости. И несмотря на то, что эта проблема часто проходит сама собой, ее нужно учиться избавляться. Что делать, если отекают ноги – читайте в материале.

Что делать, если отекают ноги, и почему это происходит

Терапевт Наталья Филипчук отмечает, что распространенными причинами появления отека ног являются:

ношение обуви, которая не подходит по полноте, размеру, высоте каблука;

длительное сиденье в одной позе;

венозная недостаточность;

тромбоз глубоких вен на ногах;

лишний вес, ожирение;

перенос операции;

проблемы с эндокринной системой (гипотиреоз и т.д.);

беременность;

почечная, сердечная или печеночная недостаточность;

прием стероидов, антидепрессантов и т.д. лекарственных препаратов.

Для того чтобы решить проблему радикально, нужно обратиться сначала к терапевту, а затем врач скоординирует вас на обследование.

Что делать, если отекают ноги: снимаем отек в домашних условиях

По словам врача, чтобы избавиться от симптомов, необходимо следовать советам:

Самый эффективный и быстрый способ снять отек ног – поднятие их выше уровня сердца. В таком положении желательно полежать 20–30 минут, чтобы помочь венам справиться с застоем. При работе за компьютером или сидя за столом ноги нужно ставить на небольшую скамейку или подножку. Расслабиться мышцам поможет массаж стоп, благодаря чему уйдет излишняя жидкость. Нажатием делайте по направлению снизу вверх. Сделайте магниевую ванночку для всего тела или только для ног. Для этого купите соли магния и окуните ноги на 25-30 мин. Также сюда можно добавлять экстракты хвои. Улучшить кровообращение голеностопен помогут ортопедические стельки и компрессионные чулки, специальные упражнения. Меньше сидите и больше двигайтесь, гуляйте пешком, регулярно делайте разминки. Плавайте и катайтесь на велосипеде. Исключите алкоголь и курение. Не злоупотребляйте жирной и соленой едой. Исключите копченые и консервированные продукты. Включите в рацион больше овощей и фруктов, особенно – богатых калием. Следите за нормой веса, чтобы колебания массы были не более 2 кг в месяц.