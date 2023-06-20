Набряклість ніг може почати турбувати в будь-якому віці, але найчастіше з цією проблемою стикаються люди похилого віку. Ноги набрякають, коли в тканинах організму накопичується багато рідини.
І, попри те, що ця проблема часто проходить сама собою, її потрібно вчитися позбуватися. Що робити, якщо набрякають ноги – читайте в матеріалі.
Що робити, якщо набрякають ноги, і чому це відбувається
Терапевт Наталія Філіпчук зазначає, що поширеними причинами появу набряку ніг є:
- носіння взуття, яке не підходить за повнотою, розміром, висотою каблука;
- тривале сидіння в одній позі;
- венозна недостатність;
- тромбоз глибоких вен на ногах;
- зайва вага, ожиріння;
- перенесення операції;
- проблеми з ендокринною системою (гіпотиреоз і т.д.);
- вагітність;
- ниркова, серцева чи печінкова недостатність;
- прийом стероїдів, антидепресантів та ін. лікарських препаратів.
Для того, щоб розв’язати проблему радикально, треба звернутися спочатку до терапевта, а далі лікар скоординує рух пацієнта на обстеження.
Що робити, якщо набрякають ноги: знімаємо набряк у домашніх умовах
За словами лікаря, аби позбутися симптомів, необхідно дотримуватися порад:
- Найефективніший і найшвидший спосіб зняти набряк ніг — підняття їх вище рівня серця. У такому положенні бажано полежати 20–30 хвилин, щоб допомогти венам впоратись із застоєм.
- Під час роботи за комп’ютером або сидячи за столом ноги потрібно ставити на невелику лавку або підніжку.
- Розслабитися м’язам допоможе масаж стоп, завдяки чому піде зайва рідина. Натисканням робіть у напрямку знизу вгору.
- Зробіть магнієву ванну для всього тіла або тільки для ніг. Для цього купіть солі магнію і занурте ноги на 25-30 хв. Також сюди можна додавати екстракти хвої.
- Покращити кровообіг у гомілкостопі допоможуть ортопедичні устілки та компресійні панчохи, спеціальні вправи.
- Менше сидіть й більше рухайтеся, гуляйте пішки, регулярно робіть розминки. Плавайте та катайтеся на велосипеді.
- Виключіть алкоголь і куріння.
- Не зловживайте жирною та солоною їжею. Виключіть копчені та консервовані продукти. Включіть в раціон більше овочів і фруктів, особливо – багатих на калій.
- Стежте за нормою ваги, щоб коливання маси були не більше ніж 2 кг на місяць.
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