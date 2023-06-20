Набряклість ніг може почати турбувати в будь-якому віці, але найчастіше з цією проблемою стикаються люди похилого віку. Ноги набрякають, коли в тканинах організму накопичується багато рідини.

І, попри те, що ця проблема часто проходить сама собою, її потрібно вчитися позбуватися. Що робити, якщо набрякають ноги – читайте в матеріалі.

Що робити, якщо набрякають ноги, і чому це відбувається

Терапевт Наталія Філіпчук зазначає, що поширеними причинами появу набряку ніг є:

носіння взуття, яке не підходить за повнотою, розміром, висотою каблука;

тривале сидіння в одній позі;

венозна недостатність;

тромбоз глибоких вен на ногах;

зайва вага, ожиріння;

перенесення операції;

проблеми з ендокринною системою (гіпотиреоз і т.д.);

вагітність;

ниркова, серцева чи печінкова недостатність;

прийом стероїдів, антидепресантів та ін. лікарських препаратів.

Для того, щоб розв’язати проблему радикально, треба звернутися спочатку до терапевта, а далі лікар скоординує рух пацієнта на обстеження.

Що робити, якщо набрякають ноги: знімаємо набряк у домашніх умовах

За словами лікаря, аби позбутися симптомів, необхідно дотримуватися порад:

Найефективніший і найшвидший спосіб зняти набряк ніг — підняття їх вище рівня серця. У такому положенні бажано полежати 20–30 хвилин, щоб допомогти венам впоратись із застоєм. Під час роботи за комп’ютером або сидячи за столом ноги потрібно ставити на невелику лавку або підніжку. Розслабитися м’язам допоможе масаж стоп, завдяки чому піде зайва рідина. Натисканням робіть у напрямку знизу вгору. Зробіть магнієву ванну для всього тіла або тільки для ніг. Для цього купіть солі магнію і занурте ноги на 25-30 хв. Також сюди можна додавати екстракти хвої. Покращити кровообіг у гомілкостопі допоможуть ортопедичні устілки та компресійні панчохи, спеціальні вправи. Менше сидіть й більше рухайтеся, гуляйте пішки, регулярно робіть розминки. Плавайте та катайтеся на велосипеді. Виключіть алкоголь і куріння. Не зловживайте жирною та солоною їжею. Виключіть копчені та консервовані продукти. Включіть в раціон більше овочів і фруктів, особливо – багатих на калій. Стежте за нормою ваги, щоб коливання маси були не більше ніж 2 кг на місяць.