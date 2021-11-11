Хронический панкреатит — это одна из форм заболевания поджелудочной железы.

Она вырабатывает необходимые ферменты для переваривания пищи и всасывания необходимых для нормального функционирования организма веществ. Когда железа перестает нормально работать, это приводит к общему сбою.

Что такое хронический панкреатит и как с ним жить, Фактам ICTV рассказала врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог Александра Залис-Якименко.

Что такое хронический панкреатит

— Хронический панкреатит — это вялотекущее прогрессивное состояние, которое периодически может обостряться и давать о себе знать. Летальные случаи от него практически не фиксируются. Оно подлежит коррекции, пациентам можно помочь, — говорит Александра Залис-Якименко.

В отличие от острой формы, нарушение работы поджелудочной железы происходит постепенно под влиянием неблагоприятных факторов. Нарушается функция поджелудочной железы, происходит отмирание ее тканей, но не так интенсивно.

Что может спровоцировать панкреатит:

генетическая предрасположенность;

хронический алкоголизм;

курение;

длительная хеликобактерная инфекция или же различные вирусы;

нарушение работы желчного пузыря, образование камней в нем;

пищевые привычки — употребление жирной и жареной еды, рафинированных продуктов, много сладкого, выпечки;

прием лекарственных препаратов;

заболевание близлежащих органов, в частности ЖКТ;

отравление, например алкоголем.

— Его провоцируют те же факторы, что и острую форму, но часто это хронизация их вредного воздействия, — продолжает гастроэнтеролог.

Симптомы хронического панкреатита

При хроническом панкреатите в моменты обострения больного могут беспокоить боли в животе, часто они возникают через 40 или 60 минут после потребления еды, потеря аппетита, нарушение стула. Может фиксироваться даже снижение веса.

Частые признаки болезни:

боль — ноющая, навязчивая, в верхней части живота или опоясывающая;

температура — наличие воспалительного процесса в организме может спровоцировать лихорадку;

общая слабость — нередко свидетельствовать об этом заболевании может слабость и упадок сил;

пятна на теле — они могут фиксироваться в зоне живота, спины, грудной клетки;

тошнота и рвота — ухудшение общего состояния после потребления пищи и алкоголя.

Диагностика хронического панкреатита

Если у человека ранее не диагностировали панкреатит, он обращается к гастроэнтерологу, который проводит обследование, устанавливает заболевание, его причины, стадию и назначает лечение.

Это делают с помощью УЗИ органов ЖКТ, анализа крови и кала.

— К сожалению, поджелудочная полностью не восстанавливается. И если у человека диагностировали хронический панкреатит, ему придется жить с этим, — говорит Александра Залис-Якименко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ◾ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ◾ДИЕТОЛОГ◾ (@dr_zalis)

Лечение хронического панкреатита

В зависимости от стадии заболевания больному назначается лечение.

— Сначала речь идет лишь о борьбе с болезненными ощущениями. Для этого человеку рекомендуются различные спазмолитики, а также препараты, куппирующие избыточную кислотопродукцию, — объясняет специалист.

Если же уже речь идет о том, что нарушена функция выделения ферментов, ему необходимы препараты с их содержанием.

— Это проявляется жирной маслянистой диареей. Чтобы помочь организму с этим, нужны такие препараты. Иногда замещение бывает в высоких дозах и пожизненно. То есть во время каждого приема пищи человек должен принять ферментативные препараты, — комментирует Александра Залис-Якименко.

Также таким людям показаны антифлатуленты для куппирования вздутия, добавляет специалист.

Диета при хроническом панкреатите

За словами специалиста, зачастую при панкреатите в такой форме рекомендуется специфическая диета с повышенным содержанием белка и с индивидуальным содержанием жира, у каждого она своя.

Больным рекомендуют потреблять нежирное мясо (курицу, индюшатину, крольчатину, говядину, изредка постную свинину), нежирные сорта рыбы (щуку, минтай, треску), крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, нежирную кисломолочную продукцию, овощи (картофель, кабачки, свеклу, морковь).

А вот от сосисок, колбас, жирного мяса свиньи, утки, приправ и острых специй, алкоголя, кофе, какао, газировки и даже ряда овощей (репчатого лука, шпината, редиса) нужно отказаться.