Хронічний панкреатит – це одна з форм захворювання підшлункової залози.

Вона виробляє необхідні ферменти для травлення їжі та всмоктування необхідних для нормального функціонування організму речовин. Коли залоза припиняє нормально працювати, це призводить до загального збою.

Що таке хронічний панкреатит та як з ним жити, Фактам ICTV розповіла лікар-гастроентеролог, ендоскопіст, дієтолог Олександра Заліс-Якименко.

Що таке хронічний панкреатит

– Хронічний панкреатит – це млявий прогресивний стан, який періодично може загострюватися і сигналізувати про себе. Летальні випадки від нього мало фіксуються. Його можна скорегувати, пацієнтам можна допомогти, – каже Олександра Заліс-Якименко.

На відміну від гострої форми, порушення роботи підшлункової залози відбувається поступово під впливом несприятливих чинників. Порушується функція підшлункової залози, відбувається відмирання її тканин, але не так інтенсивно.

Що може спровокувати панкреатит:

генетична схильність;

хронічний алкоголізм;

куріння;

тривала хелікобактерна інфекція або різні віруси;

порушення роботи жовчного міхура, утворення каменів у ньому;

харчові звички – вживання жирної та смаженої їжі, рафінованих продуктів, багато солодкого, випічки;

прийом лікарських засобів;

захворювання прилеглих органів, зокрема шлунково-кишкового тракту;

отруєння, наприклад, алкоголем.

– Його провокують ті ж фактори, що й гостру форму, але часто це хронізація їхнього шкідливого впливу, – продовжує гастроентеролог.

Симптоми хронічного панкреатиту

Під час хронічного панкреатиту у моменти загострення хворого можуть турбувати біль у животі, часто вони виникають через 40 або 60 хвилин після споживання їжі, втрата апетиту, порушення випорожнень. Може фіксуватися зниження ваги.

Часті ознаки хвороби:

біль – ниючий, нав’язливий, у верхній частині живота або оперізувальний;

температура – ​​наявність запального процесу в організмі може спровокувати лихоманку;

загальна слабкість – нерідко свідчити про це захворювання може слабкість та відчуття втрати сил;

плями на тілі – вони можуть фіксуватися у зоні живота, спини, грудної клітки;

нудота та блювання – погіршення загального стану після споживання їжі та алкоголю.

Діагностика хронічного панкреатиту

Якщо у людини раніше не діагностували панкреатит, вона звертається до гастроентеролога, який проводить обстеження, встановлює захворювання, його причини, стадію та призначає лікування.

Це роблять за допомогою УЗД органів ШКТ, аналізу крові та калу.

– На жаль, підшлункова повністю не відновлюється. І якщо у людини діагностували хронічний панкреатит, їй доведеться жити із цим, – каже Олександра Заліс-Якименко.

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Лікування хронічного панкреатиту

Залежно від стадії захворювання хворому призначається лікування.

– Спочатку йдеться лише про боротьбу із хворобливими відчуттями. Для цього людині рекомендуються різні спазмолітики, а також препарати, що купують надмірну кислотопродукцію, – пояснює фахівець.

Якщо вже йдеться про те, що порушена функція виділення ферментів, їй необхідні препарати з їх вмістом.

– Це проявляється жирною маслянистою діареєю. Щоб допомогти організму з цим, потрібні такі препарати. Іноді заміщення буває у високих дозах та довічно. Тобто під час кожного прийому їжі людина має прийняти ферментативні препарати, – коментує Олександра Заліс-Якименко.

Також таким людям показано антифлатуленти для купування здуття, додає фахівець.

Дієта під час хронічного панкреатиту

За словами фахівця, найчастіше під час панкреатиту у такій формі рекомендується специфічна дієта з підвищеним вмістом білка та з індивідуальним вмістом жиру, у кожного вона своя.

Хворим рекомендують споживати нежирне м’ясо (курку, індичатину, крольчатину, яловичину, рідко пісну свинину), нежирні сорти риби (щуку, мінтай, тріску), крупи, макаронні вироби з твердих сортів пшениці, нежирну кисломолочну продукцію, овочі (картопля, кабачки, буряк, морква).

А ось від сосисок, ковбас, жирного м’яса свині, качки, приправ та гострих спецій, алкоголю, кави, какао, газованих напоїв і навіть низки овочів (ріпчастої цибулі, шпинату, редьки) потрібно відмовитися.