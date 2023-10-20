Остеопороз называют молчаливой, женской, а еще болезнью старения. И все это, в определенной степени, так и есть.

Молчаливая — потому что обычно о ней начинают подозревать с первого перелома запястья, бедра или ребра. До этого не бывает никаких болевых ощущений.

Связанная с возрастными изменениями в организме — потому что чаще всего она проявляется после 50 лет, хотя, разумеется, начинает развиваться раньше.

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Женской — потому что женщины болеют чаще мужчин. Каждая третья 50-летняя женщина уже имеет признаки остеопороза.

20 октября ВОЗ еще в 1997 году объявила Всемирным днем борьбы с остеопорозом. Поэтому как раз сегодня есть повод напомнить, что же такое остеопороз и можно ли его предотвратить.

Остеопороз характеризуется уменьшением содержания кальция в костной ткани и, как результат, потерей плотности костной массы. Это и приводит к частым переломам.

К ним может привести не только падение, но и просто неосторожный удар о стол или дверь.

Врачи подчеркивают, потеря костной массы — нормальная составляющая процесса старения, но некоторые люди теряют ее гораздо быстрее, чем обычно.

Почему это случается?

Женщины — в группе риска, потому что в первые несколько лет после наступления менопаузы, особенно если это происходит до 45 лет, они быстро теряют костную массу.

Остеопороз может возникнуть и после удаления матки и яичников (хирургическая менопауза).

Другие факторы, увеличивающие риск этой болезни:

длительный прием высоких доз стероидных препаратов;

системные воспалительные заболевания, в частности костей и суставов;

сниженная гормональная функция половых органов или нарушение усвоения питательных веществ;

семейный анамнез остеопороза — особенно перелом бедра у одного из родителей;

длительный прием определенных препаратов, которые используются для лечения рака молочной железы и простаты;

расстройства пищевого поведения, такие как анорексия или булимия;

низкий индекс массы тела (ИМТ);

отсутствие физической активности (например, длительный постельный режим);

длительный стаж употребления алкоголя и табакокурения.

Стоит отметить, что многие из этих факторов могут привести к остеопорозу и у мужчин.

Профилактика остеопороза

Регулярная физическая активность умеренной интенсивности, например, езда на велосипеде или быстрая ходьба — не менее 150 мин в неделю. Если у вас диагностирован остеопороз, поговорите с врачом, прежде чем начинать физические упражнения, чтобы убедиться, что они вам подходят.

Поддержание нормального веса тела. Это особенно важно для женщин. Менструальные циклы часто прекращаются у женщин с недостаточным весом — из-за неправильного питания или чрезмерных физических упражнений — и это обычно означает, что уровень эстрогена недостаточен для поддержания здоровья костей.

Здоровое питание, богатое кальцием. Обязательно включайте в свой ежедневный рацион свежие овощи (капуста — брокколи, брюссельская, листовая, кудрявая, шпинат, руккола, листья салата, базилик, ревень), орехи (особенно миндаль), семена (подсолнечника, кунжута, чиа и т.д.), сухофрукты (инжир), молочные продукты (твердый и домашний сыр, тофу), нежирные йогурт и молоко.

Для лучшего усвоения кальция организму необходим витамин D, а также микроэлементы магний и фосфор. Витамин D содержится в жирной рыбе (лососе, сардине, сельди и скумбрии), говяжьей печени, яичных желтках.

Выбирайте продукты с небольшим содержанием сахара, а лучше — совсем без него.

Отказ от употребления алкоголя и табака. Врачи напоминают — потребление спиртных напитков и курение связаны с повышенным риском развития остеопороза.

Источник: Центр громадського здоров’я МОЗ України