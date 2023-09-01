Команда австралийских ученых из Сиднейского технологического университета в ходе исследования сформулировала простые стратегии укрепления костей, которые помогут избежать перелома бедра не только тем, кто находится в группе повышенного риска.

Ученые напоминают, что перелом бедра, особенно у пожилых людей, резко увеличивает риск смерти. Около 37% мужчин и 20% женщин умирают в течение года от этой травмы, которая причиняет боль и страдания, потерю мобильности и независимости, а также увеличивает расходы на здравоохранение.

По словам выдающегося мирового исследователя остеопороза, профессора Туана Нгуена, людям важно принимать простые меры для улучшения здоровья своих костей, даже если у них нет остеопороза.

Как отметил ученый, остеопороз — это заболевание, характеризующееся слабостью и ломкостью костей, вызванное потерей костной массы. У людей с остеопорозом самый высокий риск перелома бедра, и фармакологическое лечение может снизить этот риск примерно на 50%.

По словам профессора, минеральную плотность костей можно изменить, и даже небольшие улучшения уменьшают риск перелома.

— На здоровье костей влияют такие факторы образа жизни, как курение, физическая активность и питание, включая витамин D и потребление кальция с пищей, — говорит исследователь.

Ученые проанализировали данные эпидемиологического исследования остеопороза Даббо с участием более 3 тыс. человек старше 60 лет.

Выяснилось, что между первой когортой в 1988–1992 годах и второй в 1999–2001 годах минеральная плотность кости увеличилась на 3%. За тот же период число переломов бедра снизилось на 45%, причем это снижение было связано с повышением минеральной плотности костей на 10%.

Профессор Нгуен провел параллель с ремнем безопасности автомобиля: пристегивание ремня может принести мало пользы человеку, потому что вероятность попасть в автомобильную аварию очень мала, но мы знаем, что это простое действие действительно спасает жизни.

Также и незначительные изменения в образе жизни могут привести к существенному снижению риска переломов, отметил ученый.