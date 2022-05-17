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Бегать, танцевать, отжиматься: почему людям с остеопорозом не нужно бояться регулярных занятий спортом

17 мая 2022, 16:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
спорт
Источник: Depositphotos

Группа экспертов опубликовала в Британском журнале спортивной медицины заявление, в котором, в частности, говорится о том, что людям с ослабленными костями (остеопорозом) не следует бояться регулярно заниматься спортом.

В целом же в заявлении шла речь о том, как лучше всего улучшить здоровье костей, предотвратить риск переломов и улучшить осанку у людей с этим заболеванием.

Эксперты утверждают, что таких пациентов следует поощрять делать больше, а не меньше упражнений, в том числе и для укрепления мышц, 2-3 дня в неделю. А также короткие всплески умеренной физической нагрузки, такие как бег трусцой, аэробика или зумба.

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Для тех, у кого был перелом позвоночника, а также для ослабленных или пожилых людей, рекомендуется включать упражнения с меньшей нагрузкой, вплоть до уровня быстрой ходьбы в течение 20 минут каждый день.

По оценкам специалистов, 137 млн женщин и 21 млн мужчин страдают остеопорозом. Ожидается, что эта распространенность удвоится в течение следующих 40 лет.

Между тем, регулярные физические упражнения укрепляют кости, снижают риск переломов и падений, улучшают осанку и общее психическое и физическое здоровье, отмечается в заявлении экспертов.

Источник
MedicalXpress
Теги
Заняття спортом, Наукові дослідження, науковці
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