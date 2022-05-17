Група експертів опублікувала в Британському журналі спортивної медицини заяву, в якій, зокрема, йдеться про те, що людям з ослабленими кістками (остеопорозом) не слід боятися регулярно займатися спортом.

В цілому ж в заяві йшлося про те, як найкраще поліпшити здоров’я кісток, запобігти ризику переломів і поліпшити поставу у людей з цим захворюванням.

Експерти стверджують, що таких пацієнтів слід заохочувати робити більше, а не менше вправ, в тому числі і для зміцнення м’язів, 2-3 дні на тиждень. А також короткі сплески помірного фізичного навантаження, такі як біг підтюпцем, аеробіка або зумба.

Для тих, у кого був перелом хребта, а також для ослаблених або літніх людей, рекомендується включати вправи з меншим навантаженням, аж до рівня швидкої ходьби протягом 20 хвилин кожен день.

За оцінками фахівців, 137 млн жінок і 21 млн чоловіків страждають остеопорозом. Очікується, що ця поширеність подвоїться протягом наступних 40 років.

Тим часом, регулярні фізичні вправи зміцнюють кістки, знижують ризик переломів і падінь, покращують поставу і загальне психічне і фізичне здоров’я, наголошується в заяві експертів.