Ведущий Нового канала Александр Педан вместе с командой своего движения Junior уже пять лет меняют физическую культуру в школах. С началом войны они еще больше активизировались, чтобы отвлекать и мотивировать детей. Каждый день проводят онлайн-уроки физкультуры. Иногда к ним присоединяются звезды, например, Елена-Кристина Лебедь, Владимир Шумко, Michelle Andrade.

А еще команда запустила новый проект на YouTube, где Александр Педан будет встречаться в прямом эфире с профессионалами разных областей и брать интервью по актуальным темам. Первым гостем стал молекулярный биолог и ультрамарафонец Александр Скороход. Он объяснил, как на научном уровне взаимосвязаны физические нагрузки и стресс. А еще дал советы родителям, как мотивировать детей заниматься спортом.

Лайфхак №1: Вы – пример!

– Хотите того или нет, но для ребенка самый большой пример и мотивация – вы. Прежде всего начните сами делать эти 20-30 минут перерывы в работе для движения. А также регулярно заниматься спортом. Хотя бы раз в день. Желательно, чтобы ребенок это видел. Еще лучше – приглашайте его выполнять упражнения вместе. Или выходите на пробежку. Дети всегда считывают, как ведут себя родители, – говорит эксперт.

Лайфхак №2: Поддерживайте склонности

— Мониторьте, что ребенку больше нравится делать, и что у него лучше получается. Мы с женой, например, заметили, что дочь заинтересовалась баскетболом, поэтому сразу отдали ее на секцию. Она попала в эту среду и классно тренируется. Перед тем попытались отвести ее на карате с мыслью “вдруг заинтересуется”, но ей это не понравилось. Так что перестали туда водить. Насильно ничего не получится. Помните об этом, – говорит Александр Скороход.

Лайфхак №3: Не зацикливайтесь

– Советую, чтобы ребенок перепробовал разные виды физической активности. Это очень повышает вероятность того, что он найдет именно свое. Плюс привыкнет к тому, что вид спорта не на всю жизнь, — комментирует он.

По его словам, не нужно бояться переводить ребенка из секции на секцию по интересам. Это нормально.

Физическая активность — один из залогов хорошего здоровья, поэтому нужно каждый день выполнять хотя бы базовые упражнения, больше гулять на свежем воздухе.