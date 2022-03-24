Ведущий Нового канала Александр Педан вместе со своим спортивным движением Junior, которое сотрудничает с Министерством образования и науки Украины, запустил онлайн-уроки физкультуры для детей и подростков со всей Украины.

Ранее такие занятия проводились во время карантина, а сейчас возобновились из-за полномасштабной войны.

– Во-первых, ВОЗ рекомендует сейчас заниматься спортом, особенно деткам и подросткам. Это снимает тревожность и предотвращает депрессию. Во-вторых, детские психологи говорят, что именно физкультура помогает детям “вернуться к своему телу” и почувствовать себя. В-третьих, физическая активность способствует выделению дофамина – гормона счастья, что тоже помогает чувствовать себя лучше, – поделился Александр Педан.

Сейчас в телеграмм-канале Junior активно собирают учителей физкультуры, младших классов и директоров, и проводят им мастер-классы от их активных педагогов, которые до этого имели опыт проведения уроков физической культуры онлайн.

– На самом деле сейчас детей не так много. Сейчас мы активнее работаем с учителями, но они уже начали привлекать своих воспитанников. Дети, которые до этого уже учились онлайн, очень классно воспринимают, они активны, но есть и много новеньких, – рассказал ведущий Нового канала.

Учителя и ученики могут подключиться к онлайн-физкультуре в Telegram-канале Junior по ссылке.