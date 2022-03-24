Ведучий Нового каналу Олександр Педан разом зі своїм спортивним рухом Junior, який співпрацює з Міністерством освіти і науки України, запустив онлайн-уроки фізкультури для дітей та підлітків з усієї України.

Раніше такі заняття проводилися під час карантину, а зараз відновилися через повномасштабну війну.

– По-перше, ВООЗ рекомендує зараз займатися спортом, особливо діткам та підліткам. Це знімає тривожність та запобігає депресії. По-друге, дитячі психологи кажуть, що саме фізкультура допомагає дітям “повернутися до свого тіла” й відчути себе собою. По-третє, фізична активність сприяє виділенню дофаміна – гормону щастя, що теж допомагає почуватися краще, – поділився Олександр Педан.

Зараз у Telegram-каналі Junior активно збирають вчителів фізкультури, молодших класів та директорів, і проводять їм майстер-класи від їхніх найактивніших педагогів, які до того мали досвід проведення уроків фізичної культури онлайн.

– Насправді зараз дітей не так багато. Наразі ми активніше працюємо з учителями, але вони вже почали залучати своїх вихованців. Діти, які до того вже навчалися онлайн, дуже класно сприймають, вони активні, але є й багато новеньких, – розповів ведучий Нового каналу.

Учителі та учні можуть доєднатися до онлайн-фізкультури у Telegram-каналі Junior за посиланням.