Ведучий Нового каналу Олександр Педан разом із командою свого руху Junior вже п’ять років змінюють фізичну культуру в школах. З початком війни вони ще більше активізувалися, щоб відволікати й мотивувати дітей. Щодня проводять онлайн-уроки фізкультури. Інколи до них долучаються зірки, наприклад, Олена-Крістіна Лебідь, Володимир Шумко, Michelle Andrade.

А ще команда запустила новий проєкт на YouTube, де Олександр Педан буде зустрічатись у прямому ефірі з професіоналами різних галузей і брати інтерв’ю на актуальні теми. Першим гостем став молекулярний біолог та ультрамарафонець Олександр Скороход. Він пояснив, як на науковому рівні взаємопов’язані фізичні навантаження та стрес. А ще дав поради батькам, як мотивувати дітей займатися спортом.

Лайфхак №1: Ви – приклад!

– Хочете того чи ні, але для дитини найбільший приклад і мотивація – ви. Передусім почніть самі робити ті 20-30 хвилин перерви в роботі для руханки. А також регулярно займатися спортом. Хоча б раз на день. Бажано, щоб дитина це бачила. Ще краще – запрошуйте її виконувати вправи разом. Або ж виходьте на пробіжку. Діти завжди зчитують, як поводяться батьки, – говорить експерт.

Лайфхак №2: Підтримуйте схильності

– Моніторте, що дитині найбільше подобається робити, і що в неї найкраще виходить. Ми з дружиною, наприклад, помітили, що донька зацікавилася баскетболом, тож одразу віддали її на секцію. Вона потрапила в це середовище і класно тренується. Перед тим спробували відвести її на карате з думкою “раптом зацікавиться”, та їй це не сподобалося. Тож припинили туди водити. Насильно нічого не вийде. Пам’ятайте про це, – каже Олександр Скороход.

Лайфхак №3: Не зациклюйтеся

– Раджу, щоб дитина спробувала різні види фізичної активності. Це дуже підвищує вірогідність, що вона знайде саме своє. Плюс, звикне до того, що вид спорту не на все життя, – коментує він.

За його словами, не треба боятися переводити дитину із секції в секцію за інтересами. Це нормально.

Фізична активність – одна із запорук гарного здоров’я, тому треба щодня виконувати хоча б базові вправи, більше гуляти на свіжому повітрі.