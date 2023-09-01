Команда австралійських учених із Сіднейського технологічного університету під час дослідження сформулювала прості стратегії зміцнення кісток, які допоможуть уникнути перелому стегна не тільки тим, хто перебуває в групі підвищеного ризику.

Вчені нагадують, що перелом стегна, особливо у літніх людей, різко збільшує ризик смерті. Близько 37% чоловіків і 20% жінок помирають протягом року від цієї травми, яка завдає болю і страждання, втрати мобільності та незалежності, а також збільшує витрати на охорону здоров’я.

За словами видатного світового дослідника остеопорозу, професора Туана Нгуєна, людям важливо вживати простих заходів для поліпшення здоров’я своїх кісток, навіть якщо у них немає остеопорозу.

Як зазначив учений, остеопороз – це захворювання, що характеризується слабкістю і ламкістю кісток, спричинене втратою кісткової маси. У людей з остеопорозом найвищий ризик перелому стегна, і фармакологічне лікування може знизити цей ризик приблизно на 50%.

За словами професора, мінеральну щільність кісток можна змінити, і навіть невеликі поліпшення зменшують ризик перелому.

– На здоров’я кісток впливають такі фактори способу життя, як паління, фізична активність і харчування, включно з вітаміном D і споживанням кальцію з їжею, – каже дослідник.

Учені проаналізували дані епідеміологічного дослідження остеопорозу Даббо за участю 3 тис. осіб, старших за 60 років.

З’ясувалося, що між першою когортою в 1988-1992 роках і другою в 1999-2001 роках мінеральна щільність кістки збільшилася на 3%. За той самий період кількість переломів стегна знизилася на 45%, причому це зниження було пов’язане з підвищенням мінеральної щільності кісток на 10%.

Професор Нгуєн провів паралель із ременем безпеки автомобіля: пристібання ременя може принести мало користі людині, тому що ймовірність потрапити в автомобільну аварію дуже мала, але ми знаємо, що ця проста дія дійсно рятує життя.

Також і незначні зміни у способі життя можуть призвести до суттєвого зниження ризику переломів, зазначив учений.