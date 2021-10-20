Починаючи з 1997 року, 20 жовтня в медичному календарі позначено як Всесвітній день боротьби з остеопорозом – патології кісткової тканини, яка за поширеністю займає четверте місце в світі після серцево-судинних захворювань, онкології та цукрового діабету.
Про причини виникнення остеопорозу, його симптоми, а також про методи лікування та профілактики Факти ICTV розпитали сімейного лікаря Людмилу Сердюк.
Що таке остеопороз
У перекладі з грецької цей медичний термін звучить як «тендітна кістка». Що коротко і ємко описує саму суть остеопорозу – захворювання, яке настільки знижує щільність кісткової тканини, що ризик переломів, навіть в результаті раніше несуттєвих і безпечних травм, збільшується в рази.
В основному мова йде про переломи шийки стегна, плеча і передпліччя, а також про пошкодження спинних хребців.
Симптоми остеопорозу
Віроломність остеопорозу полягає в тому, що він як би непомітно підкрадається до людини, ніяк не проявляючи себе на ранніх стадіях. Як правило, все ставиться очевидним тільки після перенесеної травми.
Очевидні ознаки остеопорозу є по суті результатом вже розвинутої хвороби внаслідок патологічної компресії хребців.
При остеопорозі:
- хворий зовні стає нижче ростом
- спостерігається зниження ваги внаслідок швидкого настання почуття насичення
- хворий страждає на печію та і загрудинний біль
- живіт хворого помітно видається вперед
- компресія хребців настільки істотна, що нижні ребра можуть стикатися з тазовими кістками
Прояви остеопорозу практично ідентичні як у чоловіків, так і у жінок. З тією лише різницею, що жінки страждають на нього набагато частіше.
Причини остеопорозу
Серед основних факторів ризику виникнення остеопорозу медики називають:
- вік старше 65 років
- жіночу стать
- постменопаузу
- наявність ранніх переломів
- генетичну схильність (часті переломи у когось із близьких родичів)
- раннє настання менопаузи, до 45 років
- необхідність приймати глюкокортикоїдні гормони протягом тривалого часу
- необхідність дотримуватися постільного режиму протягом декількох місяців
Серед факторів ризику лікарі також називають куріння, зловживання алкоголем, нестача вітаміну D, малорухливий спосіб життя, надто низьку вагу – менше 57 кг.
Лікування і профілактика остеопорозу
З усіма питаннями і підозрами з приводу виникнення остеопорозу логічно звернутися до свого сімейного лікаря, який призначить відповідне обстеження.
Якщо діагноз остеопорозу буде підтверджений, лікар в якості лікування випише серію препаратів.
Крім того, медик переконливо порекомендує якомога швидше позбутися шкідливих звичок, таких, як куріння і алкоголь. Порадить прийом курсами кальцію і вітаміну D, а також помірну фізичну активність.
Важливо знати, що, якщо пацієнт буде неухильно слідувати лікарським рекомендаціям, прогресування остеопорозу можна зупинити, не доводячи патологію до повної інвалідизації.