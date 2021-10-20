Починаючи з 1997 року, 20 жовтня в медичному календарі позначено як Всесвітній день боротьби з остеопорозом – патології кісткової тканини, яка за поширеністю займає четверте місце в світі після серцево-судинних захворювань, онкології та цукрового діабету.

Про причини виникнення остеопорозу, його симптоми, а також про методи лікування та профілактики Факти ICTV розпитали сімейного лікаря Людмилу Сердюк.

Що таке остеопороз У перекладі з грецької цей медичний термін звучить як «тендітна кістка». Що коротко і ємко описує саму суть остеопорозу – захворювання, яке настільки знижує щільність кісткової тканини, що ризик переломів, навіть в результаті раніше несуттєвих і безпечних травм, збільшується в рази. В основному мова йде про переломи шийки стегна, плеча і передпліччя, а також про пошкодження спинних хребців.

Симптоми остеопорозу Віроломність остеопорозу полягає в тому, що він як би непомітно підкрадається до людини, ніяк не проявляючи себе на ранніх стадіях. Як правило, все ставиться очевидним тільки після перенесеної травми. Очевидні ознаки остеопорозу є по суті результатом вже розвинутої хвороби внаслідок патологічної компресії хребців. При остеопорозі: хворий зовні стає нижче ростом

ростом спостерігається зниження ваги внаслідок швидкого настання почуття насичення

настання почуття насичення хворий страждає на печію та і загрудинний біль

та і загрудинний біль живіт хворого помітно видається вперед

видається вперед компресія хребців настільки істотна, що нижні ребра можуть стикатися з тазовими кістками Прояви остеопорозу практично ідентичні як у чоловіків, так і у жінок. З тією лише різницею, що жінки страждають на нього набагато частіше.

Причини остеопорозу Серед основних факторів ризику виникнення остеопорозу медики називають: вік старше 65 років

жіночу стать

постменопаузу

наявність ранніх переломів

генетичну схильність (часті переломи у когось із близьких родичів)

раннє настання менопаузи, до 45 років

необхідність приймати глюкокортикоїдні гормони протягом тривалого часу

необхідність дотримуватися постільного режиму протягом декількох місяців Серед факторів ризику лікарі також називають куріння, зловживання алкоголем, нестача вітаміну D, малорухливий спосіб життя, надто низьку вагу – менше 57 кг.