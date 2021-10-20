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Епідемія XXI століття: симптоми, лікування і профілактика остеопорозу

20 Жовтня 2021, 18:31 Вікторія Яснопольська

Починаючи з 1997 року, 20 жовтня в медичному календарі позначено як Всесвітній день боротьби з остеопорозом – патології кісткової тканини, яка за поширеністю займає четверте місце в світі після серцево-судинних захворювань, онкології та цукрового діабету.

Про причини виникнення остеопорозу, його симптоми, а також про методи лікування та профілактики Факти ICTV розпитали сімейного лікаря Людмилу Сердюк.

Що таке остеопороз

У перекладі з грецької цей медичний термін звучить як «тендітна кістка». Що коротко і ємко описує саму суть остеопорозу – захворювання, яке настільки знижує щільність кісткової тканини, що ризик переломів, навіть в результаті раніше несуттєвих і безпечних травм, збільшується в рази.

В основному мова йде про переломи шийки стегна, плеча і передпліччя, а також про пошкодження спинних хребців.

Симптоми остеопорозу

Віроломність остеопорозу полягає в тому, що він як би непомітно підкрадається до людини, ніяк не проявляючи себе на ранніх стадіях. Як правило, все ставиться очевидним тільки після перенесеної травми.

Очевидні ознаки остеопорозу є по суті результатом вже розвинутої хвороби внаслідок патологічної компресії хребців.

При остеопорозі:

  • хворий зовні стає нижче ростом
  • спостерігається зниження ваги внаслідок швидкого настання почуття насичення
  • хворий страждає на печію та і загрудинний біль
  • живіт хворого помітно видається вперед
  • компресія хребців настільки істотна, що нижні ребра можуть стикатися з тазовими кістками

Прояви остеопорозу практично ідентичні як у чоловіків, так і у жінок. З тією лише різницею, що жінки страждають на нього набагато частіше.

Причини остеопорозу

Серед основних факторів ризику виникнення остеопорозу медики називають:

  • вік старше 65 років
  • жіночу стать
  • постменопаузу
  • наявність ранніх переломів
  • генетичну схильність (часті переломи у когось із близьких родичів)
  • раннє настання менопаузи, до 45 років
  • необхідність приймати глюкокортикоїдні гормони протягом тривалого часу
  • необхідність дотримуватися постільного режиму протягом декількох місяців

Серед факторів ризику лікарі також називають куріння, зловживання алкоголем, нестача вітаміну D, малорухливий спосіб життя, надто низьку вагу – менше 57 кг.

Лікування і профілактика остеопорозу

З усіма питаннями і підозрами з приводу виникнення остеопорозу логічно звернутися до свого сімейного лікаря, який призначить відповідне обстеження.

Якщо діагноз остеопорозу буде підтверджений, лікар в якості лікування випише серію препаратів.

Крім того, медик переконливо порекомендує якомога швидше позбутися шкідливих звичок, таких, як куріння і алкоголь. Порадить прийом курсами кальцію і вітаміну D, а також помірну фізичну активність.

Важливо знати, що, якщо пацієнт буде неухильно слідувати лікарським рекомендаціям, прогресування остеопорозу можна зупинити, не доводячи патологію до повної інвалідизації.

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