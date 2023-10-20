Остеопороз називають мовчазною, жіночою хворобою, а ще хворобою старіння. І все це, певною мірою, так і є.

Мовчазна – бо зазвичай про неї починають підозрювати лише після першого перелому зап’ястя, стегна чи ребра. До того не буває жодних больових відчуттів.

Пов’язана з віковими змінами в організмі – бо найчастіше проявляється після 50 років, хоч, зрозуміло, починає розвиватися раніше.

Зараз дивляться

Жіночою – бо жінки хворіють частіше за чоловіків. Кожна третя 50-річна жінка вже має ознаки остеопорозу.

20 жовтня ВООЗ ще у 1997 році оголосило Всесвітнім днем боротьби з остеопорозом. Тож якраз сьогодні є привід нагадати, що таке остеопороз і чи можна йому запобігти.

Остеопороз характеризується зменшенням вмісту кальцію у кістковій тканині і, як результат, втратою щільності кісткової маси. Це й призводить до частих переломів.

До них може призвести не лише падіння, а й просто необережний удар об стіл чи двері.

Лікарі підкреслюють, втрата кісткової маси — нормальна складова старіння, але деякі люди втрачають її набагато швидше, ніж зазвичай.

Чому це трапляється

Жінки – у групі ризику, бо в перші кілька років після настання менопаузи, особливо якщо це відбувається до 45 років, швидко втрачають кісткову масу.

Остеопороз може виникнути і після видалення матки і яєчників (хірургічна менопауза).

Інші фактори, що збільшують ризик цієї хвороби:

тривалий прийом високих доз стероїдних препаратів;

системні запальні захворювання, зокрема кісток і суглобів;

знижена гормональна функція статевих органів чи порушення засвоєння поживних речовин;

сімейний анамнез остеопорозу – особливо перелом стегна в одного з батьків;

тривалий прийом певних препаратів, які використовуються для лікування раку молочної залози та простати;

розлади харчової поведінки, такі як анорексія або булімія;

низький індекс маси тіла (ІМТ);

відсутність фізичної активності (наприклад, тривалий постільний режим);

тривале вживання алкоголю та тютюнокуріння.

Багато з цих факторів можуть призвести до остеопорозу і у чоловіків.

Профілактика остеопорозу

Регулярна фізична активність помірної інтенсивності, наприклад, їзда на велосипеді або швидка ходьба – щонайменше 150 хв на тиждень. Якщо у вас діагностовано остеопороз, поговоріть з лікарем, перш ніж розпочинати фізичні вправи, щоб переконатися, що вони вам підходять.

Підтримання нормальної ваги. Це особливо важливо для жінок. Менструальні цикли часто припиняються у жінок з недостатньою вагою — через неправильне харчування або надмірні фізичні вправи. Це зазвичай означає, що рівень естрогену недостатній для підтримки здоров’я кісток.

Здорове харчування, багате на кальцій. Обов’язково додавайте у свій щоденний раціон свіжі овочі (капуста – броколі, брюсельска, листова, кучерява, шпинат, рукола, листя салату, базилік, ревінь), горіхи (особливо мигдаль), насіння (соняшника, кунжуту, селери, чіа тощо), сухофрукти (інжир), молочні продукти (твердий і домашній сир, тофу) нежирні йогурт і молоко.

Для кращого засвоєння кальцію організму необхідний вітамін D, а також мікроелементи магній і фосфор. Вітамін D міститься у жирній рибі (лососі, сардині, оселедці та скумбрії), яловичій печінці, яєчних жовтках.

Обирайте продукти з невеликим вмістом цукру, а краще – зовсім без нього.

Відмова від вживання алкоголю та тютюну. Лікарі нагадують – споживання спиртних напоїв і куріння пов’язані з підвищеним ризиком розвитку остеопорозу.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України