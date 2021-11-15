Панкреатит – это воспаление ткани поджелудочной железы. Он может стать хроническим во время длительного течения, в результате чего изменения в тканях становятся необратимыми. В таком случае железистая ткань поджелудочной постепенно меняется на исхудавшую фиброзную ткань, которая не вырабатывает никаких ферментов и гормонов, то есть функция железы теряется.

Врач-гастроэнтеролог Карина Уварова рассказала в комментарии Фактам ICTV о причинах возникновения, симптомах и лечении панкреатита.

По ее словам, это заболевание может быть острым и хроническим. Острый возникает в течение короткого промежутка времени без предыдущих случаев воспаления, хронический чаще всего является результатом частых атак острого панкреатита.

— Лечением острого панкреатита обычно занимаются врачи в хирургическом стационаре, тогда как больных на хронический панкреатит вне периодов его обострения ведут врачи на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи, — говорит специалист.

Причины возникновения

Специалист утверждает, что одной из самых частых причин острого панкреатита является злоупотребление алкоголем. Также желчнокаменная болезнь часто приводит к возникновению эпизодов острого панкреатита.

К развитию острого панкреатита могут приводить диагностические и лечебные манипуляции (например, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография), травмы живота, прием лекарственных препаратов (например, цитостатиков, специфических антибиотиков, противовоспалительных препаратов и др.), токсины, инфекции, нарушения липидного обмена, аномалии развития поджелудочной железы и тому подобное.

Кроме того, выделяют аутоиммунный панкреатит и идиопатический панкреатит, во время которого нельзя выявить четкой причины его развития. Все это приводит к преждевременной активации ферментов в ткани поджелудочной железы, что ведет к поражению органа и возникает воспаление.

Симптомы панкреатита

Основным симптомом острого панкреатита является боль в животе, которая обычно тупая и постоянная, начинается внезапно и постепенно нарастает. Локализуется боль в верхних отделах живота, но может ощущаться в левом или правом боках, в зависимости от пораженной части железы. Почти у половины больных острым панкреатитом боль отдает в спину.

Состояние временно может улучшаться в положении сидя или при наклоне туловища вперед. Часто боль в животе сопровождается тошнотой, рвотой и отсутствием аппетита, диареей. Хронический панкреатит проявляется периодическими обострениями с болью в животе, диареей, потерей массы тела.

Из-за постепенного развития фиброза в поджелудочной железе уменьшается количество ее ферментов и нарушаются процессы переваривания компонентов пищи, таких как витамины (особенно жирорастворимые — A, D, E, K), жир, углеводы. В результате развиваются разнообразные проявления дефицитов витаминов и микроэлементов.

Диагностика и лечение

Для установления диагноза острого панкреатита проводят ряд лабораторных исследований: общий анализ крови, электролитов, глюкозы, холестерина, триглицеридов, кальция, креатинина и мочевины сыворотки крови и прочее.

Инструментальные методы: УЗИ, компьютерная или магнитно-резонансная томография, эндоскопия.

— В лечении острого панкреатита на первое место выходит восстановление обезболивания, водно-электролитного баланса и пищевая поддержка больных, при необходимости — антибиотикотерапия. В случае развития экзокринной недостаточности железы показана терапия ферментными препаратами, — рассказала Уварова.

В 2020 году были выпущены рекомендации Европейской ассоциации клинического питания и метаболизма ESPEN относительно питания больных с острым и хроническим панкреатитом. В случае, когда больной не может принимать пищу самостоятельно, показано питание через зонд, и как только больной способен перейти на оральное питание, показана диета с низким содержанием жира и измельченными компонентами.

Что касается осложнений, то во время острого панкреатита чаще всего возникает развитие хронического воспалительного процесса в железе, который в свою очередь может приводить к сахарному диабету, мальабсорбции из-за экзокринной недостаточности органа, рака поджелудочной железы. Также возможно возникновение псевдокист, венозных тромбозов, обструкции 12-перстной кишки или желчных протоков.