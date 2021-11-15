Панкреатит – це запалення тканини підшлункової залози. Він може стати хронічним під час тривалого перебігу, в результаті чого зміни в тканинах стають незворотними. У такому випадку залозиста тканина підшлункової поступово змінюється на змарнілу фіброзну тканину, яка не виробляє жодних ферментів і гормонів, тобто функція залози втрачається.

Лікар-гастроентеролог Карина Уварова розповіла у коментарі Фактам ICTV про причини виникнення, симптоми та лікування панкреатиту.

За її словами, це захворювання може бути гострим та хронічним. Гострий виникає протягом короткого проміжку часу без попередніх випадків запалення, хронічний найчастіше за все є результатом частих атак гострого панкреатиту.

– Лікуванням гострого панкреатиту зазвичай займаються лікарі у хірургічному стаціонарі, водночас хворих на хронічний панкреатит поза періодами його загострення ведуть лікарі на амбулаторному етапі надання медичної допомоги, – каже спеціалістка.

Причини виникнення

Спеціаліст стверджує, що однією з найчастіших причин гострого панкреатиту є зловживання алкоголем. Також жовчнокам’яна хвороба часто призводить до виникнення епізодів гострого панкреатиту.

До розвитку гострого панкреатиту можуть призводити діагностичні та лікувальні маніпуляції (наприклад, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія), травми живота, прийом лікарських засобів (наприклад, цитостатиків, специфічних антибіотиків, протизапальних препаратів та ін.), токсини, інфекції, порушення ліпідного обміну, аномалії розвитку підшлункової залози тощо.

Крім того, виділяють автоімунний панкреатит та ідіопатичний панкреатит, під час якого не можна виявити чіткої причини його розвитку. Усе це призводить до передчасної активації ферментів у тканині підшлункової залози, що веде до ураження органу та його запалення.

Симптоми панкреатиту

Основним симптомом гострого панкреатиту є біль у животі, який є зазвичай тупим та постійним, розпочинається раптово та поступово наростає. Локалізується біль у верхніх ділянках живота, але може переважно відчуватися у лівому або правому боках, залежно від ураженої частини залози.

Майже у половини хворих на гострий панкреатит біль віддає у спину. Стан тимчасово може покращуватися у положенні сидячи або з нахилом тулуба вперед. Часто біль у животі супроводжується нудотою, блюванням та відсутністю апетиту, діареєю.

Хронічний панкреатит проявляється періодичними загостреннями із болем у животі, діареєю, втратою маси тіла.

Через поступовий розвиток фіброзу у підшлунковій залозі зменшується кількість її ферментів та порушуються процеси перетравлення компонентів їжі, таких як вітаміни (особливо жиророзчинні – A, D, E, K), жир, вуглеводи. У результаті розвиваються різноманітні прояви дефіцитів вітамінів та мікроелементів.

Діагностика та лікування

Для встановлення діагнозу гострого панкреатиту проводять низку лабораторних досліджень: загальний аналіз крові, електролітів, глюкози, холестерину, тригліцеридів, кальцію, креатиніну та сечовини сироватки крові тощо.

Інструментальні методи: УЗД, комп’ютерна або магнітно-резонансна томографія, ендоскопія.

– У лікуванні гострого панкреатиту на перше місце виходять відновлення знеболення, водно-електролітного балансу та харчова підтримка хворих, за необхідності – антибіотикотерапія. У разі розвитку екзокринної недостатності залози показана терапія ферментними препаратами, – розповіла Уварова.

У 2020 році випустили рекомендації Європейської асоціації клінічного харчування та метаболізму ESPEN щодо харчування хворих із гострим та хронічним панкреатитом. У випадку, коли хворий не може приймати їжу самостійно, показане харчування через зонд, і щойно хворий здатен перейти на оральне харчування, показана дієта з низьким вмістом жиру та подрібненими компонентами.

Щодо ускладнень, то під час гострого панкреатиту найчастіше виникає розвиток хронічного запального процесу у залозі, який своєю чергою може призводити до цукрового діабету, мальабсорбції через екзокринну недостатність органу, раку підшлункової залози. Також можливе виникнення псевдокіст, венозних тромбозів, обструкції 12-палої кишки чи жовчних протоків.