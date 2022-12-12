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Что такое пародонтоз, как его распознать и лечить

12 декабря 2022, 12:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
зуби
Источник: Depositphotos

Пародонтоз — инфекционное заболевание десен, к которому приводит недостаточная гигиена зубов и полости рта

Если игнорировать болезнь, можно потерять зубы.

Среди распространенных симптомов:

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  • десны кровоточат, когда вы чистите зубы, пользуетесь зубной нитью и едите твердую пищу;
  • десны болят, отекают и имеют более красный цвет, чем обычно.

Эти симптомы могут стать причиной:

  • неприятного запаха изо рта;
  • состояния, когда десна будто отходят от зуба, из-за чего зубы кажутся длиннее, чем раньше;
  • зубы начинают шататься или даже выпадать.

Если беспокоит хотя бы один из перечисленных симптомов, необходимо обратиться к дантисту. Игнорирование пародонтоза может стоить потерянных зубов и других неприятных последствий.

Лечение пародонтоза

В случае возникновения пародонтоза врачи могут рекомендовать:

  • тщательнее чистить зубы
  • пройти профессиональную чистку
  • бросить курить, если есть такая привычка.

Если болезнь запущена, то могут рекомендовать:

  • глубокую чистку
  • антибиотики
  • удаление некоторых зубов
  • хирургическое лечение десен.
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Профилактика пародонтоза:

  • чистить зубы пастой с фтором дважды в день.
  • профилактические визиты к гигиенисту и дантисту
  • промежутки между зубами прочищать флоссом или специальной щеткой
  • менять щетку раз в один-три месяца.

Источник: Береги себя

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