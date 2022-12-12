Пародонтоз — инфекционное заболевание десен, к которому приводит недостаточная гигиена зубов и полости рта

Если игнорировать болезнь, можно потерять зубы.

Среди распространенных симптомов:

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десны кровоточат, когда вы чистите зубы, пользуетесь зубной нитью и едите твердую пищу;

десны болят, отекают и имеют более красный цвет, чем обычно.

Эти симптомы могут стать причиной:

неприятного запаха изо рта;

состояния, когда десна будто отходят от зуба, из-за чего зубы кажутся длиннее, чем раньше;

зубы начинают шататься или даже выпадать.

Если беспокоит хотя бы один из перечисленных симптомов, необходимо обратиться к дантисту. Игнорирование пародонтоза может стоить потерянных зубов и других неприятных последствий.

Лечение пародонтоза

В случае возникновения пародонтоза врачи могут рекомендовать:

тщательнее чистить зубы

пройти профессиональную чистку

бросить курить, если есть такая привычка.

Если болезнь запущена, то могут рекомендовать:

глубокую чистку

антибиотики

удаление некоторых зубов

хирургическое лечение десен.

Профилактика пародонтоза:

чистить зубы пастой с фтором дважды в день.

профилактические визиты к гигиенисту и дантисту

промежутки между зубами прочищать флоссом или специальной щеткой

менять щетку раз в один-три месяца.

Источник: Береги себя