Пародонтоз — инфекционное заболевание десен, к которому приводит недостаточная гигиена зубов и полости рта
Если игнорировать болезнь, можно потерять зубы.
Среди распространенных симптомов:
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- десны кровоточат, когда вы чистите зубы, пользуетесь зубной нитью и едите твердую пищу;
- десны болят, отекают и имеют более красный цвет, чем обычно.
Эти симптомы могут стать причиной:
- неприятного запаха изо рта;
- состояния, когда десна будто отходят от зуба, из-за чего зубы кажутся длиннее, чем раньше;
- зубы начинают шататься или даже выпадать.
Если беспокоит хотя бы один из перечисленных симптомов, необходимо обратиться к дантисту. Игнорирование пародонтоза может стоить потерянных зубов и других неприятных последствий.
Лечение пародонтоза
В случае возникновения пародонтоза врачи могут рекомендовать:
- тщательнее чистить зубы
- пройти профессиональную чистку
- бросить курить, если есть такая привычка.
Если болезнь запущена, то могут рекомендовать:
- глубокую чистку
- антибиотики
- удаление некоторых зубов
- хирургическое лечение десен.
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Профилактика пародонтоза:
- чистить зубы пастой с фтором дважды в день.
- профилактические визиты к гигиенисту и дантисту
- промежутки между зубами прочищать флоссом или специальной щеткой
- менять щетку раз в один-три месяца.
Источник: Береги себя