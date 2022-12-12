Пародонтоз – інфекційне захворювання ясен, до якого призводить недостатня гігієна зубів та ротової порожнини

Якщо ігнорувати хворобу, можна втратити зуби.

Серед поширених симптомів:

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ясна кровоточать, коли ви чистите зуби, користуєтеся зубною ниткою та їсте тверду їжу;

ясна болять, набрякають та мають червоніший колір, ніж зазвичай.

Ці симптоми можуть стати причиною

неприємного запаху з рота;

стану, коли ясна ніби відходять від зуба, через що зуби видаються довшими, ніж раніше;

зуби починають хитатися або навіть випадати.

Якщо турбує хоча б один із перелічених симптомів, необхідно звернутися до дантиста. Ігнорування пародонтозу може коштувати втрачені зуби та інші неприємні наслідки.

Лікування пародонтозу

У разі виникнення пародонтозу лікарі можуть рекомендувати:

ретельніше чистити зуби

пройти професійну чистку

кинути палити, якщо є така звичка.

Якщо хвороба запущена, то можуть рекомендувати:

глибоку чистку

антибіотики

видалення деяких зубів

хірургічне лікування ясен.

Профілактика пародонтоза:

чистити зуби пастою з фтором двічі на день.

профілактичні візити до гігієніста та дантиста

проміжки між зубами прочищати флосом або спеціальною щіткою

міняти щітку раз на один-три місяці.

Джерело: Бережи себе