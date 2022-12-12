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Що таке пародонтоз, як його розпізнати та лікувати

12 Грудня 2022, 12:10
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
зуби
Джерело: Depositphotos

Пародонтоз  – інфекційне захворювання ясен, до якого призводить недостатня гігієна зубів та ротової порожнини

Якщо ігнорувати хворобу, можна втратити зуби.

Серед поширених симптомів:

Зараз дивляться
  • ясна кровоточать, коли ви чистите зуби, користуєтеся зубною ниткою та їсте тверду їжу;
  • ясна болять, набрякають та мають червоніший колір, ніж зазвичай.

Ці симптоми можуть стати причиною

  • неприємного запаху з рота;
  • стану, коли ясна ніби відходять від зуба, через що зуби видаються довшими, ніж раніше;
  • зуби починають хитатися або навіть випадати.

Якщо турбує хоча б один із перелічених симптомів, необхідно звернутися до дантиста. Ігнорування пародонтозу може коштувати втрачені зуби та інші неприємні наслідки.

Лікування пародонтозу

У разі виникнення пародонтозу лікарі можуть рекомендувати:

  • ретельніше чистити зуби
  • пройти професійну чистку
  • кинути палити, якщо є така звичка.

Якщо хвороба запущена, то можуть рекомендувати:

  • глибоку чистку
  • антибіотики
  • видалення деяких зубів
  • хірургічне лікування ясен.
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Профілактика пародонтоза:

  • чистити зуби пастою з фтором двічі на день.
  • профілактичні візити до гігієніста та дантиста
  • проміжки між зубами прочищати флосом або спеціальною щіткою
  • міняти щітку раз на один-три місяці.

Джерело: Бережи себе

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