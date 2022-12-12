Пародонтоз – інфекційне захворювання ясен, до якого призводить недостатня гігієна зубів та ротової порожнини
Якщо ігнорувати хворобу, можна втратити зуби.
Серед поширених симптомів:
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- ясна кровоточать, коли ви чистите зуби, користуєтеся зубною ниткою та їсте тверду їжу;
- ясна болять, набрякають та мають червоніший колір, ніж зазвичай.
Ці симптоми можуть стати причиною
- неприємного запаху з рота;
- стану, коли ясна ніби відходять від зуба, через що зуби видаються довшими, ніж раніше;
- зуби починають хитатися або навіть випадати.
Якщо турбує хоча б один із перелічених симптомів, необхідно звернутися до дантиста. Ігнорування пародонтозу може коштувати втрачені зуби та інші неприємні наслідки.
Лікування пародонтозу
У разі виникнення пародонтозу лікарі можуть рекомендувати:
- ретельніше чистити зуби
- пройти професійну чистку
- кинути палити, якщо є така звичка.
Якщо хвороба запущена, то можуть рекомендувати:
- глибоку чистку
- антибіотики
- видалення деяких зубів
- хірургічне лікування ясен.
Профілактика пародонтоза:
- чистити зуби пастою з фтором двічі на день.
- профілактичні візити до гігієніста та дантиста
- проміжки між зубами прочищати флосом або спеціальною щіткою
- міняти щітку раз на один-три місяці.
Джерело: Бережи себе