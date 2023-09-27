Больные, которые длительное время прикованы к кровати или креслу, рискуют получить пролежни. Что это такое, почему они возникают и как вылечить пролежни в домашних условиях – Фактам ICTV рассказала семейный врач Ирина Микита.

Что такое пролежни

— Пролежни — это участки поврежденной кожи и подлежащих тканей, вызванные постоянным давлением или трением о твердую поверхность, — говорит врач.

Симптомы — признаки начальной стадии

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Обесцвеченные участки кожи, которые не меняют цвет при нажатии — пятна обычно краснеют.

Твердые или мягкие участки кожи, теплые на ощупь.

Боль или зуд на пораженном участке кожи.

По словам врача, язвы развиваются постепенно, но иногда могут появляться в течение нескольких часов. Далее они превращаются в волдыри или открытые раны.

— Если пролежень распространяется глубже, то мы видим открытую рану — будто пузырек после ожога, который лопнул. Третья стадия — это глубокая рана, обычно с выделениями. Можем увидеть даже омертвевшую ткань черного цвета. При четвертой стадии — самой сложной — видны кости, сухожилия, — отмечает врач.

Невылеченные пролежни могут привести к различным вторичным заболеваниям, в частности:

сепсису (попадание бактерий в кровь);

инфекции костей и суставов;

абсцесса (скопление гноя);

плоскоклеточному раку.

Факторы риска

Паралич (обездвиживание) . Например, из-за инсульта, инфаркта или тяжелой травмы головы, пребывания в коме.

. Например, из-за инсульта, инфаркта или тяжелой травмы головы, пребывания в коме. Сахарный диабет. Нарушение чувствительности или способности реагировать на боль или дискомфорт.

Нарушение чувствительности или способности реагировать на боль или дискомфорт. Недержание мочи и кала. Кожа становится более уязвимой к раздражениям из-за постоянной мацерации кожи вследствие влажности и бактерий, содержащихся в кале.

Кожа становится более уязвимой к раздражениям из-за постоянной мацерации кожи вследствие влажности и бактерий, содержащихся в кале. Недоедание. Это может привести к истончению кожи и плохому кровоснабжению, похудение уменьшает подкожные жировые клетчатки, а это еще больше служит причиной давления костей на кожу.

Это может привести к истончению кожи и плохому кровоснабжению, похудение уменьшает подкожные жировые клетчатки, а это еще больше служит причиной давления костей на кожу. Курение и употребление алкоголя . У людей с вредными привычками пролежни заживают гораздо медленнее, чем у тех, кто не курит.

. У людей с вредными привычками пролежни заживают гораздо медленнее, чем у тех, кто не курит. Ожирение и кахексия (синдром истощенности). Избыточный вес, малоподвижный образ жизни, сидение длительное время в одном положении нарушает кровообращение на отдельных участках тела.

— Избыточный вес делает пациента малоподвижным, таким людям трудно менять положение своего тела. А пребывание постоянно в одном положении нарушает кровоснабжение и иннервацию, что является фактором для образования пролежней, — говорит врач.

Относительно кахексии. Вследствие очень низкой массы кость упирается в кожу и давит на нее, что приводит к повреждениям. Особенно уязвимы участки лопаток, подвздошных костей, локтей и пяток.

К другим факторам риска относятся:

чрезмерное потоотделение;

неправильная смена положения больного в постели или пребывание постоянно в одном положении;

ненадлежащий уход;

постельное белье со складками, крошки, мусор;

выступающие твердые части кровати;

неправильно подобранное нательное белье.

— Если пациент пользуется инвалидной коляской, у него, вероятнее всего, появится пролежни на тех частях тела, которые контактируют с твердой поверхностью коляски. Это может быть копчик или ягодицы, лопатки, — объясняет специалист.

У прикованных к постели пролежни в основном множественные. Например, если больной обычно лежит на спине, чаще всего пролежни образуются на затылке, плечах, лопатках, локтях, ягодицах, пятках.

Те, кто обычно лежит на животе, рискует повредить грудную клетку, лобок, колени, пальцы на ногах. А если на боку, язвы кожи могут возникать на голове (ушах), плечах, локтях, бедрах и голени.

Лечение пролежней

— Прежде всего надо проконсультироваться с врачом по профилактике и лечению пролежней и четко придерживаться предоставленных рекомендаций, — советует Ирина Микита.

Существуют различные методы лечения пролежней, их лечение зависит от степени пролежней.

I — изменение цвета кожи, обычно красная, синяя.

II — повреждение верхних слоев кожи.

III — некроз (омертвение) или повреждение участка кожи, ограниченное слоями кожи.

IV — некроз (смерть) или повреждение участка кожи и подлежащих структур, таких как сухожилия, суставы или кости.

Профилактика пролежней

Ежедневный уход за кожей для предотвращения пролежней

Проверяйте кожу ежедневно на предмет покраснения или признаков изменения цвета.

Поддерживайте надлежащий уровень увлажненности кожи, поскольку вероятность повреждения более высока, если кожа слишком сухая или наоборот, слишком влажная.

Увлажняйте кожу для сохранения эластичности и предотвращения сухости.

Никогда не массируйте костные участки, потому что там кожа очень нежная.

Низкий или избыточный вес могут вызывать пролежни, поэтому следите, чтобы индекс массы тела был нормальный.

Диета

Чтобы избежать пролежней, убедитесь, что вы пьете необходимое количество жидкости и питаетесь здоровой и питательной пищей. Диета должна быть сбалансированной (белки, жиры и углеводы) и включать жидкость/воду.

— Пациентам, которые не имеют возможности сбалансировано и рационально питаться, мы можем назначить витаминные комплексы и добавки. Но помним, что все полезное лучше всего усваивается из пищи, а не из добавок, — напоминает семейный врач.

Главные советы по уходу за больным

Приобретите специальные матрасы и кровати, снижающие давление на тело больного.

Если больной пользуется инвалидной коляской, меняйте его положение примерно каждые 15 минут. Если человек большую часть времени находится в постели, меняйте его положение по крайней мере раз в два часа, даже ночью.

Подушки можно использовать как мягкие буферы между кожей и кроватью или креслом.

Подъем изголовья кровати должен быть на уровне/или ниже 30 градусов. Или, в зависимости от состояния здоровья, кровать должна быть поднята по крайней мере до самого низкого уровня, чтобы предотвратить сильное давление.

Лежа на боку, следует использовать положение под углом 30 градусов.

Придерживайтесь здорового режима питания и правил гигиены.

Подберите удобную одежду и белье из натуральных тканей.

После консультации с врачом используйте соответствующую косметику для кожи (мази, кремы, растворы для очищения кожи и т. д.).

— Большой ошибкой при лечении пролежней является метод засушивания раны. Это очень ухудшает ситуацию. Потому что такие раны лечатся только влажным методом. Преимущественно это гидрогелевые повязки, подобранные в соответствии с типом пролежня. Плюс при необходимости антибиотики, — отмечает Ирина Микита.

Чтобы предотвратить осложнения и не обращаться к хирургам для удаления омертвевшей ткани категорически запрещено:

Обрабатывать раны спиртом, зеленкой, йодом, камфорным спиртом.

Прикладывать мочу, мазь Вишневского, самодельные мази.

Накладывать повязки из ваты, марли и бинта.