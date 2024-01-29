Во время проведения диагностических и лечебных процедур некоторые пациенты очень волнуются. Чтобы уменьшить боль, тревогу или страх, медики применяют седацию. Что это такое и чем седация отличается от наркоза — в материале Фактов ICTV.
Что такое седация
— Это состояние кратковременного обезболивания и расслабления, которое возникает в результате введения седативных лекарственных средств, — объясняет врач-стоматолог Елена Прудкая.
В стоматологии ее используют для уменьшения боли и тревоги пациента во время обработки и лечения зубов.
В психиатрической практике седация необходима для контроля агрессивности, тревоги или панических атак у пациентов с психическими расстройствами во время госпитализации или проведения терапевтических сессий.
Успокаивающий укол могут также сделать во время проведения КТ, МРТ или хирургического вмешательства, например, установки шины в кость, удаления опухолей, пластических операций или лапароскопии.
Чем седация отличается от наркоза
Оба метода уменьшают риск осложнений. Но выбор между ними зависит от типа процедуры и состояния пациента.
Во время кратковременной внутривенной седации пациент становится менее реактивным на внешние раздражители и меньше чувствует боль во время проведения небольших процедур.
— Наркоз — это обезболивание, похожее на искусственный сон, когда пациент находится полностью без сознания и не чувствует боли, — говорит врач.
Наркоз обычно применяют для серьезных хирургических вмешательств. Кроме кратковременной внутривенной седации во время наркоза могут использовать также маску и аппарат ИВЛ.