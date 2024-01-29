Во время проведения диагностических и лечебных процедур некоторые пациенты очень волнуются. Чтобы уменьшить боль, тревогу или страх, медики применяют седацию. Что это такое и чем седация отличается от наркоза — в материале Фактов ICTV.

Что такое седация

— Это состояние кратковременного обезболивания и расслабления, которое возникает в результате введения седативных лекарственных средств, — объясняет врач-стоматолог Елена Прудкая.

В стоматологии ее используют для уменьшения боли и тревоги пациента во время обработки и лечения зубов.

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В психиатрической практике седация необходима для контроля агрессивности, тревоги или панических атак у пациентов с психическими расстройствами во время госпитализации или проведения терапевтических сессий.

Успокаивающий укол могут также сделать во время проведения КТ, МРТ или хирургического вмешательства, например, установки шины в кость, удаления опухолей, пластических операций или лапароскопии.

Чем седация отличается от наркоза

Оба метода уменьшают риск осложнений. Но выбор между ними зависит от типа процедуры и состояния пациента.

Во время кратковременной внутривенной седации пациент становится менее реактивным на внешние раздражители и меньше чувствует боль во время проведения небольших процедур.

— Наркоз — это обезболивание, похожее на искусственный сон, когда пациент находится полностью без сознания и не чувствует боли, — говорит врач.

Наркоз обычно применяют для серьезных хирургических вмешательств. Кроме кратковременной внутривенной седации во время наркоза могут использовать также маску и аппарат ИВЛ.