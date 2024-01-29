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Консультація

Що таке седація і для чого її застосовують – пояснення лікаря

29 Січня 2024, 14:13
Марина Мелехова редактор Олена Прудка стоматологиня
шприц
Джерело: Pixabay

Під час проведення діагностичних і лікувальних процедур деякі  пацієнти дуже хвилюються. Щоб зменшити біль, тривогу або страх, медики застосовують седацію. Що це таке і чим седація відрізняється від наркозу – у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке седація

– Це стан короткочасного знеболення та розслаблення, який виникає після введення седативних лікарських засобів, – пояснює лікарка-стоматолог Олена Прудка.

У стоматології її використовують для зменшення болю та тривоги пацієнта під час обробки та лікування зубів.

У психіатричній практиці седація необхідна для контролю агресивності, тривоги або панічних атак у пацієнтів з психічними розладами під час госпіталізації або проведення терапевтичних сесій.

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Заспокійливий укол можуть також зробити під час проведення КТ, МРТ чи хірургічного втручання, як-от  встановлення шини в кістку, видалення пухлин, пластичні операції або лапароскопія.

Чим седація відрізняється від наркозу

Обидва методи зменшують ризик ускладнень. Але вибір між ними залежить від типу процедури і стану пацієнта.

Під час короткочасної внутрішньовенної седації пацієнт стає менш реактивним на зовнішні подразники та менше відчуває біль під час проведення невеликих процедур.

– Наркоз – це знеболення, схоже на штучний сон, коли пацієнт перебуває у стані непритомності і не відчуває болю, – каже лікар.

Наркоз зазвичай застосовують для серйозних хірургічних втручань, коли окрім уколу можуть ще використовувати також маску та апарат ШВЛ.

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Теги
зуби косметологія медична допомога Операція психічні розлади Стоматологія
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