При обострении панкреатита врачи советуют придерживаться голодовки один-два дня. А затем следует просто перейти на сбалансированное питание. Меню при панкреатите на каждый день предлагает диетолог Людмила Рыбак.

День 1

Завтрак. Омлет из 2 яиц, приготовленный в духовом шкафу. Положите его на подсушенный хлебный тост, добавьте половинку авокадо. Запивайте все яблочным компотом без сахара.

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Перекус. Запеченные яблоки 2 шт. (сладкие).

Обед. Паровая котлетка из индейки 150 г с тушеным кабачком 200 г.

Перекус. Банан.

Ужин. Филе нежирной рыбы (хек), тушеное с морковью — 180 г. Гарнир – отварные овощи без кожуры — 200 г.

Перекус. Стакан обезжиренного кефира — 250 мл.

День 2

Завтрак. Разваренная овсяная каша. Легкий травяной чай.

Перекус. 50 г нежирного творога, например, Адыгейского.

Обед. Паровые фрикадельки из телятины — 150 г, с гарниром из печеной свеклы — 150 г.

Перекус. Стакан фруктового киселя – 250 мл.

Ужин. Творожная запеканка с бананом – 150г

День 3

Завтрак. Макароны отварные — 150 г, салат из свежих огурцов очищенных от кожуры – 180 г. Запить отваром шиповника.

Перекус. Баночка фруктового пюре из детского питания (груша).

Обед. На первое – суп-пюре из цветной капусты. На втором – куриные фрикадельки – 120 г с паровыми брокколи – 180г.

Перекус. Винегрет без соленого огурца из запеченных овощей- 180 г, заправленный 2 ч. л. оливкового масла.

Ужин. Картофельное пюре на воде – 180 г

Перекус. Творожный пудинг с бананом – 130 г.

День 4

Завтрак. Каша рисовая на воде — 140 г с добавлением 2-х ч. ложек оливкового масла.

Перекус. 2 персика без кожуры.

Обед. Филе куриное запеченное – 130 г . Салат из печеной моркови – 150 г.

Перекус. Печеная тыква сладкая 200 г.

Ужин. 200 мл овощного крем-супа и 100 г мяса курицы.

День 5

Завтрак. Рисовые хлебцы – 2 шт. Сыр кисломолочный обезжиренный – 100 г, который можно смазать на хлебец. Напиток – до 250 мл. слабого отвара шиповника.

Перекус. Ягодный мусс – 150 г.

Обед. 250 г овощного рагу и 80 г мяса курицы.

Перекус. 2 сладких яблока без кожуры.

Ужин. Каша кукурузная на воде – 140 г с добавлением 2 ч. л. оливкового масла. Слабый чай – 250 мл.