Что можно есть при панкреатите: список разрешенных продуктов

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Во время заболевания поражаются ткани органа и нарушаются его секреторные функции (выработка и выброс ферментов).
Болезнь опасна тем, что может стать причиной внезапной смерти. Все ферменты, выделяемые поджелудочной железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать ее (самопереваривание).
Подробнее о симптомах и лечении панкреатита можно узнать в нашем материале.
Врач-гастроэнтеролог Карина Уварова рассказала Фактам ICTV, что во время этой болезни важно соблюдать диету. Ранее пациентам рекомендовали придерживаться диеты с низким содержанием жира. Сейчас некоторые зарубежные рекомендации поддерживают тактику сбалансированного питания без существенного ограничения жира в пище.
— Ограничения жира в питании показано тем больным, у которых не удается контролировать стеаторею с соответствующими симптомами с помощью ферментных и антисекреторных препаратов. Пациентам также рекомендуется избегать приема большого количества клетчатки, поскольку она способствует возникновению вздутия и препятствует работе ферментов поджелудочной железы, — говорит специалистка.
Что можно есть во время панкреатита
- хлеб — пшеничные сухари;
- супы — из разных круп на воде или неконцентрированном овощном отваре;
- мясо птицы, нежирная говядина, курица, индейка, кролик без сухожилий, жира и кожи;
- рыба — нежирные сорта (треска, судак, сазан, окунь и др.);
- яйца — варить всмятку, омлеты паровые, белковые (не более одного желтка в день);
- молочные продукты — творог некислый 1% в виде пасты, молоко только в блюдах;
- овощи — картофель, морковь, кабачки, цветная капуста в виде пюре, паровых пудингов;
- крупы — рис, гречка, геркулес;
- сладкие блюда — кисели, желе, фруктовые пюре — детское питание;
- фрукты — печеные яблоки и груши;
- напитки — чай некрепкий, негазированная вода, отвар из сухофруктов, шиповника;
- жиры — несладкое сливочное масло в блюда можно добавлять не более 5 граммов на одну порцию.
Что можно приготовить из продуктов
Примерное меню диеты на пять дней во время панкреатита:
Понедельник
- завтрак: гречка на воде, котлета из куриного филе на пару, кабачки на пару;
- второй завтрак: творожная запеканка с рисом, фруктовый кисель;
- обед: диетический борщ без капусты и помидоров, перетертая говядина;
- полдник: творожная запеканка, нежирный кефир;
- ужин: рис на воде, котлета из куриного филе на пару, морковь на пару.
Вторник
- завтрак: овощное рагу, котлета из нежирной говядины на пару;
- второй завтрак: творожная запеканка, нежирный кефир;
- обед: гречка на воде, котлета из куриного филе на пару;
- полдник: детское фруктовое питание, нежирный творог;
- ужин: рисовая каша с тыквой на нежирном молоке с водой.
Среда
- завтрак: гречка на воде, котлета из филе индейки на пару, цветная капуста на пару;
- второй завтрак: творожная запеканка, яблочный кисель;
- обед: суп с лапшой, перетертая говядина;
- полдник: творожная запеканка, нежирный кефир;
- ужин: рис на воде, котлета из хека на пару, цветная капуста на пару.
Четверг
- завтрак: вареная картошка, котлета из филе индейки на пару, нежирный кефир;
- второй завтрак: творожная запеканка, фруктовый кисель;
- обед: тыквенный суп;
- полдник: молочный йогурт;
- ужин: гречка на воде, котлета из курицы на пару, тыква и брокколи на пару.
Пятница
- завтрак: вареная картошка, котлета из хека на пару, вареная свекла;
- второй завтрак: манка на воде, яблочное пюре;
- обед: рис на воде, котлета на пару из куриного филе;
- полдник: детское фруктовое питание, нежирный творог;
- ужин: рисовая каша с тыквой на нежирном молоке с водой.
Продукты, которые запрещено употреблять: колбасы, сосиски, жирные сорта мяса и рыбы, жареную, острую пищу, сливки, молочные коктейли, орехи и ореховое масло, выпечку, чипсы, авокадо, кондитерские изделия, газированные напитки, майонез, оливки, болгарский перец, лук, баклажаны, репу, редьку, редис, чеснок, овощные консервы, капусту белокочанную, грибы в любом виде, шпинат, щавель, фасоль, бобы, полуфабрикаты, алкоголь.