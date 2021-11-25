Что можно есть при панкреатите: список разрешенных продуктов

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Во время заболевания поражаются ткани органа и нарушаются его секреторные функции (выработка и выброс ферментов).

Болезнь опасна тем, что может стать причиной внезапной смерти. Все ферменты, выделяемые поджелудочной железой, не выбрасываются в двенадцатиперстную кишку, а активизируются в самой железе и начинают разрушать ее (самопереваривание).

Подробнее о симптомах и лечении панкреатита можно узнать в нашем материале.

Врач-гастроэнтеролог Карина Уварова рассказала Фактам ICTV, что во время этой болезни важно соблюдать диету. Ранее пациентам рекомендовали придерживаться диеты с низким содержанием жира. Сейчас некоторые зарубежные рекомендации поддерживают тактику сбалансированного питания без существенного ограничения жира в пище.

— Ограничения жира в питании показано тем больным, у которых не удается контролировать стеаторею с соответствующими симптомами с помощью ферментных и антисекреторных препаратов. Пациентам также рекомендуется избегать приема большого количества клетчатки, поскольку она способствует возникновению вздутия и препятствует работе ферментов поджелудочной железы, — говорит специалистка.

Что можно есть во время панкреатита

хлеб — пшеничные сухари;

супы — из разных круп на воде или неконцентрированном овощном отваре;

мясо птицы, нежирная говядина, курица, индейка, кролик без сухожилий, жира и кожи;

рыба — нежирные сорта (треска, судак, сазан, окунь и др.);

яйца — варить всмятку, омлеты паровые, белковые (не более одного желтка в день);

молочные продукты — творог некислый 1% в виде пасты, молоко только в блюдах;

овощи — картофель, морковь, кабачки, цветная капуста в виде пюре, паровых пудингов;

крупы — рис, гречка, геркулес;

сладкие блюда — кисели, желе, фруктовые пюре — детское питание;

фрукты — печеные яблоки и груши;

напитки — чай некрепкий, негазированная вода, отвар из сухофруктов, шиповника;

жиры — несладкое сливочное масло в блюда можно добавлять не более 5 граммов на одну порцию.

Что можно приготовить из продуктов

Примерное меню диеты на пять дней во время панкреатита:

Понедельник

завтрак: гречка на воде, котлета из куриного филе на пару, кабачки на пару;

второй завтрак: творожная запеканка с рисом, фруктовый кисель;

обед: диетический борщ без капусты и помидоров, перетертая говядина;

полдник: творожная запеканка, нежирный кефир;

ужин: рис на воде, котлета из куриного филе на пару, морковь на пару.

Вторник

завтрак: овощное рагу, котлета из нежирной говядины на пару;

второй завтрак: творожная запеканка, нежирный кефир;

обед: гречка на воде, котлета из куриного филе на пару;

полдник: детское фруктовое питание, нежирный творог;

ужин: рисовая каша с тыквой на нежирном молоке с водой.

Среда

завтрак: гречка на воде, котлета из филе индейки на пару, цветная капуста на пару;

второй завтрак: творожная запеканка, яблочный кисель;

обед: суп с лапшой, перетертая говядина;

полдник: творожная запеканка, нежирный кефир;

ужин: рис на воде, котлета из хека на пару, цветная капуста на пару.

Четверг

завтрак: вареная картошка, котлета из филе индейки на пару, нежирный кефир;

второй завтрак: творожная запеканка, фруктовый кисель;

обед: тыквенный суп;

полдник: молочный йогурт;

ужин: гречка на воде, котлета из курицы на пару, тыква и брокколи на пару.

Пятница

завтрак: вареная картошка, котлета из хека на пару, вареная свекла;

второй завтрак: манка на воде, яблочное пюре;

обед: рис на воде, котлета на пару из куриного филе;

полдник: детское фруктовое питание, нежирный творог;

ужин: рисовая каша с тыквой на нежирном молоке с водой.

Продукты, которые запрещено употреблять: колбасы, сосиски, жирные сорта мяса и рыбы, жареную, острую пищу, сливки, молочные коктейли, орехи и ореховое масло, выпечку, чипсы, авокадо, кондитерские изделия, газированные напитки, майонез, оливки, болгарский перец, лук, баклажаны, репу, редьку, редис, чеснок, овощные консервы, капусту белокочанную, грибы в любом виде, шпинат, щавель, фасоль, бобы, полуфабрикаты, алкоголь.