Що можна їсти під час панкреатиту: список дозволених продуктів

Панкреатит – це запалення підшлункової залози. Під час захворювання уражаються тканини органу і порушуються його секреторні функції (вироблення і викид ферментів).

Хвороба небезпечна тим, що може стати причиною раптової смерті. Всі ферменти, що виділяються підшлунковою залозою, не викидаються у дванадцятипалу кишку, а активізуються в самій залозі та починають руйнувати її (самопереварювання).

Детальніше про симптоми та лікування панкреатиту можна дізнатися у нашому матеріалі.

Лікар-гастроентеролог Карина Уварова розповіла Фактам ICTV, що під час цієї хвороби важливо дотримувати дієти. Раніше пацієнтам рекомендували дотримуватися дієти з низьким вмістом жиру. Нині деякі закордонні рекомендації підтримують тактику збалансованого харчування без суттєвого обмеження жиру у їжі.

– Обмеження жиру у харчуванні показане тим хворим, у яких не вдається контролювати стеаторею із відповідними симптомами за допомогою ферментних та антисекреторних препаратів. Пацієнтам також рекомендується уникати прийому великої кількості клітковини, оскільки вона сприяє виникненню здуття та перешкоджає роботі ферментів підшлункової залози, – каже спеціалістка.

Що можна їсти під час панкреатиту

хліб – пшеничні сухарі;

супи – з різних круп на воді або неконцентрованому овочевому відварі;

м’ясо – птиця, нежирна яловичина, курка, індичка, кролик, без сухожиль, жиру та шкіри;

риба – нежирні сорти (тріска, судак, сазан, окунь тощо);

яйця – варити не круто, омлети парові, білкові (не більше одного жовтка на день);

молочні продукти – сир некислий 1% у вигляді пасти, молоко тільки у стравах;

овочі – картопля, морква, кабачки, цвітна капуста у вигляді пюре, парових пудингів;

крупи – рис, гречка, геркулес;

солодкі страви – киселі, желе, фруктові пюре – дитяче харчування;

фрукти – печені яблука та груші;

напої – чай неміцний, негазована вода, відвар з сухофруктів, шипшини;

жири – несолодке вершкове масло в страви можна додавати не більше 5 грамів на одну порцію.

Що можна приготувати з продуктів

Приблизне меню дієти на п’ять днів під час панкреатиту:

Понеділок

сніданок: гречка на воді, котлета з курячого філе на пару, кабачки на пару;

другий сніданок: сирна запіканка з рисом, фруктовий кисіль;

обід: дієтичний борщ без капусти та помідорів, перетерта яловичина;

полуденок: творожна запіканка, нежирний кефір;

вечеря: рис на воді, котлета з курячого філе на пару, морква на пару.

Вівторок

сніданок: овочеве рагу, котлета з нежирної яловичини на пару;

другий сніданок: творожна запіканка, нежирний кефір;

обід: гречка на воді, котлета з курячого філе на пару;

полуденок: дитяче фруктове харчування, нежирний творог;

вечеря: рисова каша з гарбузом на нежирному молоці з водою.

Середа

сніданок: гречка на воді, котлета з філе індички на пару, цвітна капуста на пару;

другий сніданок: творожна запіканка, яблучний кисіль;

обід: суп з лапшою, перетерта яловичина;

полуденок: творожна запіканка, нежирний кефір;

вечеря: рис на воді, котлета з хека на пару, цвітна капуста на пару.

Четвер

сніданок: варена картопля, котлета з філе індички на пару, нежирний кефір;

другий сніданок: творожна запіканка, фруктовий кисіль;

обід: гарбузовий суп;

полуденок: молочний йогурт;

вечеря: гречка на воді, котлета куряча на пару, гарбуз та броколі на пару.

П’ятниця

сніданок: варена картопля, котлета з хека на пару, варений буряк;

другий сніданок: манка на воді, яблучне пюре;

обід: рис на воді, котлета на пару з курячого філе;

полуденок: дитяче фруктове харчування, нежирний творог;

вечеря: рисова каша з гарбузом на нежирному молоці з водою.

Продукти, які заборонено вживати: ковбаси, сосиски, жирні сорти м’яса та риби, смажену, гостру їжу, вершки, молочні коктейлі, горіхи та горіхову олію, випічку, чіпси, авокадо, кондитерські вироби, газовані напої, майонез, оливки, болгарський перець, цибулю, баклажани, ріпу, редьку, редис, часник, овочеві консерви, капусту білокачанну, гриби в будь-якому вигляді, шпинат, щавель, квасолю, боби, напівфабрикати, алкоголь.