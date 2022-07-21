При загостренні панкреатиту лікарі радять притримуватися голодування один-два дні. А потім слід просто перейти на збалансоване харчування. Меню при панкреатиті на кожен день пропонує дієтологиня Людмила Рибак

День 1.

Сніданок. Омлет з 2 яєць, приготований у духовій шафі. Покладіть його на підсушений хлібний тост, додайте половинку авокадо. Запивайте все яблучним компотом без цукру.

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Перекус. Запечені яблука 2 шт. (солодкі).

Обід. Парова котлетка з індички – 150 г з тушкованим кабачком – 200г.

Перекус. Банан.

Вечеря. Філе нежирної риби (хек), тушковане з морквою – 180 г. Гарнір – відварені овочі без шкірки – 200 г.

Перекус. Стакан кефіру знежиреного 250 мл.

День 2

Сніданок. Розварена вівсяна каша. Легкий трав’яний чай.

Перекус. 50 г нежирного сиру, наприклад, Адигейського.

Обід. Парові фрикадельки з телятини – 150 г, з гарніром із печеного буряка – 150 г.

Перекус. Стакан фруктового киселю – 250 мл.

Вечеря. Сирна запіканка з бананом – 150г

День 3

Сніданок. Макарони відварні – 150 г, салат зі свіжих огірків очищених від шкірки – 180г. Запити відваром шипшини.

Перекус. Баночка фруктового пюре з дитячого харчування (груша).

Обід. На перше – суп-пюре з цвітної капусти. На друге – курячі фрикадельки – 120 г з паровими броколі – 180 г.

Перекус. Вінегрет без солоного огірка з запечених овочів – 180 г, заправлений 2 ч. л. оливкової олії.

Вечеря. Картопляне пюре на воді – 180 г

Перекус. Сирний пудинг з бананом – 130 г.

День 4

Сніданок. Каша рисова 140 г на воді з додаванням 2-х ч. л. оливкової олії.

Перекус. 2 персики без шкірки.

Обід. Філе куряче печене – 130 г . Салат з печеної моркви – 150 г.

Перекус. Печений гарбуз солодкий 200 г.

Вечеря. 200 мл овочевого крем-супу зі 100 г м’яса курки.

День 5

Сніданок. Рисові хлібці – 2 шт. Сир кисломолочний знежирений – 100 г, який можна намастити на хлібець. Напій – до 250 мл. слабкого відвару шипшини.

Перекус. Ягідний мус – 150 г.

Обід. 250 г овочевого рагу з 80 г м’яса курки.

Перекус. 2 солодкі яблука без шкірки.

Вечеря. Каша кукурудзяна на воді – 140 г з додаванням 2 ч. л. оливкової олії. Слабкий чай – 250 мл.